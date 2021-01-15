İstabul kart hes kodu eşleşmesi nasıl yapılır? İSTANBULKART EŞLEMESİ nereden yapılır?

HES KODU İLE İSTANBULKART EŞLEMESİ NASIL YAPILIYOR? İstabul kart hes kodu eşleşmesi nasıl yapılır? Gelen bir son dakika haberine göre İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı bugünden itibaren uygulanmaya başladı. İETT tarafından alınan karara göre artık İstanbulkartları HES kodu ile eşleştirmeyen vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

İETT geçtiğimiz günlerde yeni yasak kararını açıklamıştı. Açıklanan yasak kararına göre HES kodu uygulaması bugün İstanbul genelinde uygulanmaya başladı. İstanbulkartlarını HES kodları ile eşleştirmek isteyen vatandaşlar bugün uygulama merkezlerinin önünde kuyruk oluşturdu.

ARTIK TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANAMAYACAK İçişleri Bakanlığı'nın da göndermiş olduğu genelgeyle birlikte, şehir içi toplu ulaşım araçlarına HES kodu zorunluluğu getirilmişti. HES kodu ile kartlarını eşleştirmeyen İstanbullular artık toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak. 15 OCAK HES KODU İLE İSTANBULKART EŞLEMESİ SON TARİH OLARAK AÇIKLANDI İstanbullular İstanbulkart-HES kodu eşleştirmesi için son tarihin 15 Ocak olduğu duyurulmuştu. Bugüne kadar eşleştirmesini yapmayanlar toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. HES KODU İLE İSTANBULKART EŞLEMESİ NASIL YAPILIYOR? Alınan bu karar sonrasında vatandaşlar İstanbulkart ile HES kodu eşleştirmesinin nasıl yapılacağını merak ediyor. Eşleştirme işlemi "İstanbulkart.İstanbul" sitesinden direkt olarak yapılabiliyor. Kartını eşleştirmek isteyenlerin HES kodu olması gerekiyor. HES kodu ile eşleştirmeler site üzerinden yapılabilecek. Aynı zamanda İstanbulkart Mobil kullanıcısı olanlar uygulamaya girişte gerekli yönlendirmelerle işlemlerini yapabilecek.

İstanbulkart'ta HES kodu eşleştirmesi için bugün son gün | Eşleştirme nasıl yapılır?

Toplu ulaşımda HES kodu kontrolü zorunluluğu getirilmesi nedeniyle, 15 Ocak’tan itibaren eşleşmesi yapılmamış İstanbulkart'lar kullanılamayacak. İstanbulkart ile HES kodu nasıl eşleştirilir?

İSTANBULKART İLE HES KODU NASIL EŞLEŞTİRİLİR?

Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgiler “https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul” sitesindeki gerekli alanlara girilerek eşleştirme işlemi yapılabiliyor. İşlem sırasında destek almak isteyen vatandaşlar Alo 153’e başvurabilecek.

İstanbulkart’ı İndirmek İçin;

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