İsrail’den Türkiye itirafı! Doğu Akdeniz’deki üstünlüğünü kabul etti

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kurduğu bölgesel üstünlük, araştırmalara konu olmaya devam ediyor. Komşu devletlerle kurduğu ilişkiler ve izlediği kararlı tavırla gücünü kabul ettiren Türkiye’nin, bu kez de donanma gücü mercek altına alındı. İsrailli üniversite, yaptığı bir araştırmada Türk donanmasının Doğu Akdeniz’deki en güçlü donanma olduğunu ortaya koydu.

Hayfa Üniversitesi Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan ve Ocak 2021'de yayımlanan araştırmaya göre, son yirmi yılda Türk donanması, çehresini ve gücünü değiştirdi.



'TÜRKİYE İSRAİL İÇİN GERÇEK BİR TEHDİT'



Araştırmada, Türk Deniz Kuvvetlerindeki bu değişikliğin, tasarlanan denizcilik stratejisinin bir meyvesi olduğuna dikkat çekilerek, Türk donanmasının, Doğu Akdeniz'deki en güçlü donanma olduğu belirtildi.



'Türkiye'nin artan deniz gücünün, İsrail için gelecekte potansiyel bir tehdit ve meydan okuma oluşturacağı' hipotezinin de tartışıldığı araştırmada, Tel Aviv yönetiminin, 'bu muhtemel tehdidi' ciddiye alması gerektiği uyarısı yapıldı.



'DAHA DA GÜÇLENECEK'



Araştırmada, 'Ankara'nın filosunu birkaç yıl içinde gelişmiş 6 denizaltıyla güçlendireceği, Türk Deniz Kuvvetlerinin böylece 12 ila 14 gelişmiş denizaltıya sahip olacağı ve bu durumun İsrail karşısında Türkiye'ye büyük bir üstünlük kazandıracağı' kaydedildi.



Türk donanmasının vurucu gücüne ve müdahale kabiliyetine de işaret edilen araştırmada, Türk Deniz Kuvvetlerinin, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye eşsiz bir hücum kabiliyeti sağlayacağı ifade edildi.