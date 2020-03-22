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İsrail'de kaç korona virüsü vakası var,İsrail de kaç kişi koronodan öldü

İsrail başbakanı Netanyahu İsrail halkını endişelendirecek bir açıklama yaptı..

İsrail'de kaç korona virüsü vakası var,İsrail de kaç kişi koronodan öldü
22 Mart 2020 Pazar 02:02

Küçük bir yüz ölçümüne sahip,Ortadoğu'da merkezi bir konumda olan bu küçük ülke.Ancak yahudi girişimcileri,zenginleri sayesinde bazen tüm dünyayı etkileyebilecek bir sistemi olan o küçük ama güçlü ülke.

Özellikle savunma sanayisinde geliştirdiği sistemler ile bazen Ortadoğudaki ülkeleri vurmak ile sürekli tehdit ediyor.Ancak dünyayı sarsan Corona Virüsü İsrail'ide vurdu.Tıbbın ve hastane sistemininde gelişmiş olduğu bu ülkede şuan da ciddi şekilde corona virüsü paniği yaşanıyor.

Netanyahu: Koronavirüs nedeniyle İsrail'de onbinlerce kişi ölebilir

Netanyahu öyle bir açıklama yaptı ki tüm İsraillileri korkuttu..İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının onbinleri bulabileceğini söyledi.
 

İsrail'de kaç korona virüsü vakası var?

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının 883'e ulaştığını duyurmuştu.

"Koronavirüsün İsrail'de onbinlerce kişinin ölmesine neden olabileceğini"belirten Netanyahu, ilerleyen dönemde hastalığa yakalananlar arasındaki ölüm oranlarının yüzde 2 ila 4 olabileceğini kaydetti.

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