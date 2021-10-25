İsrail, Türkiye'de yakalanan 15 Mossad ajanını reddetti

MİT'in elinden kurtulamayan 15 kişilik Mossad casusunu, İsrail "bize çalışmıyorlardı" diyerek inkar ederken, casusların İsrail bağlantısı da gün yüzüne çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 1 yıldır büyük bir gizlilikle yürütülen operasyonla Türkiye'de casusluk amacıyla faaliyet gösteren 15 kişilik Mossad şebekesini geçtiğimiz haftalarda çökertti.

İsrail devleti için önem arz eden bilgi ve belgelerin elde edilmesi yönünde faaliyet yürüttükleri ve İsrail istihbarat servisiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheli, “uluslararası casusluk” suçundan tutuklandı.

İSRAİL İNKAR ETTİ

İsrail Parlamentosu Dış İlişkiler ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Ram Ben-Barak ise yakalanan 15 kişinin Mossad ile bağı olmadığını iddia etti.

Barak, “Yayınlanan isimlerin hiçbiri İsrail için çalışmıyordu.” ifadelerinde bulundu.

YAKALAN 15 KİŞİ

15 kişiden oluşan ve 5 ayrı hücreye bölünen Arap asıllı casusların en kritik ismi ve sadece İsrail'in yurt dışındaki yöneticileriyle irtibatlı olan Konya'da Tıp öğrencisi olan M.A.S. oldu.

İkinci en önemli isim ise Mossad yöneticilerinin Türkiye'deki faaliyet gösteren ve kendilerine bilgi sağlayan casuslarına ödemelerini gerçekleştiren canlı kurye A.B.'ydi.

7 İSİM KULLANIYOR

Özellikle M.A.S. ile yüz yüze ve internet üzerinden temasa geçen, canlı kurye A.B. ve diğerlerine Almanya'dan verdiği talimatlarla Türkiye'de casusluk faaliyetlerinin talimatlarını veren A.Z.'nin, 6 ayrı isimle ajanlara kendini tanıttığı ortaya çıktı.

İSRAİL PASAPORTLU

İsrail pasaportlu A.Z.'nin; M.Z., A.K., A.A., İ., A. V. ve İ. E. A. isimlerini kullanarak Türkiye'de bulunan hücre üyelerine bu isimlerle talimatlar verdiği tespit edildi.