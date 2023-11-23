İsrail sözünden döndü! Ateşkes anlaşmasını askıya alıp "Savaş devam edecek" mesajı verdiler

İsrail bu sabah saatlerinde rehine takası yapılacağını açıklamış, Hamas ise aynı saatlerde 4 günlük geçici ateşkesin başlayacağını duyurmuştu ancak beklenen olmadı. Sözünden dönen Tel Aviv yönetimi rehinelerin cuma gününden önce serbest bırakılmayacağını açıklarken, ateşkesin askıya alındığını ve savaşın devam edeceği mesajını verdi. Dünya ateşkes haberini beklerken alınan bu karar büyük tepki çekti.

İsrail ile Hamas arasında bu sabah saatlerinde başlaması beklenen rehine takası ve 4 günlük geçici ateşkes anlaşmasında pürüz patlak verdi. Sözünden dönen İsrail yönetimi, rehinelerin cuma gününden önce bırakılmayacağını açıklarken, ateşkes sürecinin askıya alındığını ve savaşın devam edeceğini duyurdu.

İSRAİL KARARINI ERTELEDİ

İsrail, Katar'da varılan anlaşma ışığında Perşembe günü (bugün) sabah saatlerinde rehine takası yapılacağını açıklamış, Hamas ise aynı saatlerde geçici ateşkesin başlayacağını duyurmuştu. Başbakanı Netanyahu'nun üst düzey danışmanlarından biri olan Ulusal Güvenlik Konseyi başkanı Tzachin Hanegbi, İsrail'in bu kararı ertelediğini açıkladı.

"REHİNELER CUMA GÜNÜNDEN ÖNCE SERBEST BIRAKILMAYACAK"

Times of Israel bu gelişmeyi 'Sürpriz bir gecikmeyle Netanyahu'nun üst düzey yardımcısı rehinenin 'Cuma gününden önce serbest bırakılmayacağını' söyledi' başlığı ile dünyaya duyurdu.

"ATEŞKES ASKIYA ALINDI, SAVAŞ DEVAM EDECEK"

Haberde 'ateşkes de askıya alındı, savaş devam edecek' denildi. AFP'ye adının açıklanmaması koşulu ile konuşan bir İsrailli yetkili de ateşkes başlayana kadar IDF'nin Gazze'de savaşmaya devam edeceğini belirtti. İsrail'in tek taraflı bu kararına dünyadan tepki yağdı.

HAMAS VE İSRAİL ARASINDA ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail basını ve uluslararası basına, anlaşmanın ilk aşamasında Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 ile 80 arasında İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakacağı bilgisi yansımıştı. Buna karşılık İsrail'in, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği aktarılmıştı

HAMAS'IN ELİNDE 239 İSRAİLLİ ESİR VAR

Esir takasının, Gazze'de 4 günlük ateşkes ilan edilerek gerçekleştirileceği ve anlaşma kapsamında günde yaklaşık 300 tırın Gazze'ye girişinin sağlanacağı belirtilmişti. İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İSRAİL HAPİSHANELERİNDE 7 BİN FİLİSTİNLİ TUTUKLU

İsrail hapishanelerinde 2 binden fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor. İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail bu sabah saatlerinde rehine takası yapılacağını açıklamış, Hamas ise aynı saatlerde 4 günlük geçici ateşkesin başlayacağını duyurmuştu ancak beklenen olmadı. Sözünden dönen Tel Aviv yönetimi rehinelerin cuma gününden önce serbest bırakılmayacağını açıklarken, ateşkesin askıya alındığını ve savaşın devam edeceği mesajını verdi. Dünya ateşkes haberini beklerken alınan bu karar büyük tepki çekti.