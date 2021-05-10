İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale etti: Yüzlerce yaralı var

Son Dakika! Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı. Bu gelişme üzerine Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere İsrail polisi müdahale etti. Bu saldırıda 200'den fazla kişi yaralandı. Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani ise Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı.

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

"CANIMIZ KANIMIZ SANA AKSA"

Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, Harem-i Şerif'ten ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

PLASTİK MERMİ VE SES BOMBASI KULLANDILAR

Daha sonra Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine taş atarak karşılık verirken, İsrail polisinin Harem-i Şerif'teki saldırısı devam ediyor.

YÜZLERCE KİŞİ YARALANDI

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yüzlerce kişinin yaralandığını açıkladı. Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı. "Nerede Selahaddinler?" diye haykıran Şeyh Kisvani, Mescid-i Aksa'nın büyük bir saldırı altında olduğunu vurguladı. Şeyh Kisvani, "Fanatik Yahudiler, bedenlerimizi çiğnemeden Harem'e giremezler." dedi. İsrail polislerinin Harem-i Şerif'in hürmetini ihlal ettiğini belirten Şeyh Kisvani, İslam dünyasına hitaben, "Nerede onurunuz?" ifadelerini kullandı.

MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN ÇAĞRISI YAPMIŞLARDI

Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'deki Altı Gün Savaşının yıl dönümünü İbrani takvimine göre "Kudüs günü" olarak kutluyor. Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.

İSRAİL, GAZZE'DEKİ BEYT HANUN SINIR KAPISI'NI KAPADI

Öte yandan İsrail, bugünden itibaren ikinci bir emre kadar Gazze'deki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı kapadığını duyurdu. İsrail hükümetinin Filistin'deki Çalışmalarını Koordine Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, kapatma kararının Gazze'den fırlatılan roket ve yakıcı balonlar nedeniyle alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, insan geçişlerin yapıldığı kapının ikinci bir emre kadar, insani ve istisnai durumlar dışında tüm geçişlere kapalı tutulacağı belirtildi. İsrail ordusundan bugün sabahın erken saatlerinde yapılan açıklamada, İsrail'deki Siderot kenti ve bazı bölgelerde alarm sistemlerine ait sirenlerin çaldığı ifade edildi. Açıklamada sirenlerin neden uyarı verdiğine ilişkin bilgi verilmedi.

SÖZCÜ KALIN: DERHAL SONA ERMELİDİR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mescid-i Aksa'da yaşanan Yahudi baskını ile ilgili resmi Twitter adresinden açıklamada bulundu. Sözcü Kalın, "İsrail işgal güçlerinin Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir" derken "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor" ifadelerini kullandı. İbrahim Kalın, "Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur" şeklinde konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Mescidi-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere dönük İsrail şiddeti artarak devam ediyor. Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya dur demelidir" açıklamasında bulundu.