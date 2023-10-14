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İsrail-Filistin gerilimi pompayı vurdu! Motorine dev zam yolda...

Orta Doğu'da yaşanan krizin sebep olduğu belirtilen akaryakıt fiyatlarında yeni bir oynama yaşanıyor. Buna göre pazartesi gece yarısından itibaren motorine 2 lira 23 kuruşluk bir zammın gelmesi bekleniyor.

İsrail-Filistin gerilimi pompayı vurdu! Motorine dev zam yolda...
Kamusaati
Kamusaati
14 Ekim 2023 Cumartesi 22:47

Araç sürücüleri, iniş ve çıkışların yaşandığı akaryakıt zamlarını yakından takip ediyor.

Küresel çapta nefeslerin tutularak takip edildiği İsrail-Filistin arasındaki gerilim pompayı da vurdu.

Kriz petrolü vurdu

Petrol tedariğine ve arzına yönelik yaşanabilecek sıkıntılar sonrasında bir zam haberi gündeme geldi.

Zamın en büyük etkeni Orta Doğu'da yaşanan kriz olarak konuşuluyor.

Brent petrol ise bu sırada 91 dolar civarına dayandı.

Motorine dev zam

Buna göre, 16 Ekim Pazartesi gece yarısından itibaren motorine dev bir zam bekleniyor.

Zam tutarının ise 2 lira 23 kuruş olacağı belirtildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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