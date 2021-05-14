İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları gece gündüz aralıksız devam ederken, gerginliğe Lübnan da dahil oldu.

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 3 roket atıldığını bildirdi. Roketlerin İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesindeki sahil kesimine doğru atıldığı ve herhangi bir hasar veya can kaybının olmadığı bilgisi paylaşıldı.

SALDIRIYLA İLGİLİ GÖZALTILAR VAR

Saldırının ardından Lübnan basını, ülkenin güneyindeki Sur kentinde Filistinlilerin yaşadığı Reşidiye Mülteci Kampına yakın bölgeden İsrail'e yönelik roket atışı yapan kişi veya kişilerin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını aktardı. Kaç kişinin gözaltına alındığı ve Lübnan vatandaşı olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

LÜBNAN ORDUSU ÇALIŞMA BAŞLATTI

AA'ya konuşan görgü tanıkları ise Lübnan ordusunun, roket saldırısının gerçekleştiği bölgede çalışmalar başlattığını aktardı. İsrail savaş uçaklarının, roket saldırılarının ardından Lübnan'ın güneyinde bir süreliğine uçuşlar gerçekleştirdiği görüldü. Roket saldırısını henüz üstlenen olmazken, Lübnan resmi makamlarından da herhangi bir açıklama yapılmadı.

BM GEÇİCİ GÖREV GÜCÜ'NDEN İTİDAL AÇIKLAMASI

Öte yandan Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), roket saldırısı haberlerinden sonra sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yayımladı. UNIFIL Komutanı Stefano Del Col'un aklı selim davranmaya teşvik etmek üzere taraflarla iletişim halinde olduğuna işaret edilen açıklamada, "UNIFIL, bölgede güveni sağlamlaştırmak üzere Lübnan ordusuyla koordineli çalışıyor." denildi.

İSRAİL SALDIRILARINDA CAN KAYBI 103'E YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında can kaybının 27'si çocuk, 11'i kadın olmak üzere 103'e, yaralı sayısının ise 580'e yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı