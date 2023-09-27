Isparta'daki camide akılalmaz olay! İmama yanaştı 'Ezandan rahatsız oluyorum' dedi

İslam’a yönelik çirkin saldırılar son dönemlerde artışa geçti.

Dini değerler hedef alınarak gerçekleştirilen eylemler nabızları yükseltiyor.

Öyle ki son dönemlerde toplu ulaşımda dahi başörtülü kadınlar türlü hakaretlere uğradı.

Sokaklarda tesettürlü kadınlara saldırılar, Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokatif eylemler, camilerde yaşanan akılalmaz olaylar gitgide artıyor.

Camiye ayakkabıyla girdi

Konuya son örnek de Isparta’dan geldi.

Kentte bulunan Vanlı Camii’nde gerçekleşen olayda, insanlar camide namaz kılarken bir kişi içeriye ayakkabılarıyla girdi.

İmama yanaştı, "Ezandan rahatsız oluyorum" dedi

İbadet edilen yere ayakkabıyla girmesi büyük tepki çeken kişi, imamın yanına yaklaşarak ezandan rahatsız olduğunu söyledi.

Camiden uzaklaştırıldı

Cemaat öfkelenirken, imamla tartışmaya devam eden şahıs harareti yükseltti.

Öfkelenen vatandaşlardan biri, şahsı kolundan tutarak camiden uzaklaştırdı.

Konuyla ilgili olarak Isparta İl Müftülüğünden açıklama geldi.

Soruşturma başlatıldı

Müftülükten yapılan açıklamada, şu ifadeler aktarıldı;

İlimiz Müftülüğüne bağlı Vanlı Camiinde 21/09/2023 Perşembe günü akşam namazında, bir kişi ayakkabı ile cami içerisine girmiş ve namaz kılan cami görevlisinin yanına yaklaşarak imam hatibe ne dediği tam anlaşılamayan bazı şeyler söylemesi üzerine, cami görevlisi tarafından gereken ikaz ve uyarı yapılmıştır. Olay ile ilgili olarak Isparta Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak olup ayrıca konu hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.