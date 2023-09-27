TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
0
Mal varlığı
Mal varlığı
0
0
Kira Yardım
Kira Yardım
0
0
0
2023
2023
0
0
Cumhuriyet
Cumhuriyet
0
YARDIM YAPAN
YARDIM YAPAN
1
zam fark
zam fark
0
YKS KALDIRILACAK MI
YKS KALDIRILACAK MI
0

Isparta'daki camide akılalmaz olay! İmama yanaştı 'Ezandan rahatsız oluyorum' dedi

Vanlı Camii'nde namaz kılınırken içeriye ayakkabılarıyla giren şahıs, imamın yanına giderek ezandan rahatsız olduğunu söyledi. Tartışma hararetlenirken vatandaşlardan biri, şahsı camiden uzaklaştırdı.

Isparta'daki camide akılalmaz olay! İmama yanaştı 'Ezandan rahatsız oluyorum' dedi
Kamusaati
Kamusaati
27 Eylül 2023 Çarşamba 18:54

İslam’a yönelik çirkin saldırılar son dönemlerde artışa geçti.

Dini değerler hedef alınarak gerçekleştirilen eylemler nabızları yükseltiyor.

Öyle ki son dönemlerde toplu ulaşımda dahi başörtülü kadınlar türlü hakaretlere uğradı.

Sokaklarda tesettürlü kadınlara saldırılar, Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokatif eylemler, camilerde yaşanan akılalmaz olaylar gitgide artıyor.

Camiye ayakkabıyla girdi

Konuya son örnek de Isparta’dan geldi.

Kentte bulunan Vanlı Camii’nde gerçekleşen olayda, insanlar camide namaz kılarken bir kişi içeriye ayakkabılarıyla girdi.

İmama yanaştı, "Ezandan rahatsız oluyorum" dedi

İbadet edilen yere ayakkabıyla girmesi büyük tepki çeken kişi, imamın yanına yaklaşarak ezandan rahatsız olduğunu söyledi.

Camiden uzaklaştırıldı

Cemaat öfkelenirken, imamla tartışmaya devam eden şahıs harareti yükseltti.

Öfkelenen vatandaşlardan biri, şahsı kolundan tutarak camiden uzaklaştırdı.

Konuyla ilgili olarak Isparta İl Müftülüğünden açıklama geldi.

Soruşturma başlatıldı

Müftülükten yapılan açıklamada, şu ifadeler aktarıldı;

İlimiz Müftülüğüne bağlı Vanlı Camiinde 21/09/2023 Perşembe günü akşam namazında, bir kişi ayakkabı ile cami içerisine girmiş ve namaz kılan cami görevlisinin yanına yaklaşarak imam hatibe ne dediği tam anlaşılamayan bazı şeyler söylemesi üzerine, cami görevlisi tarafından gereken ikaz ve uyarı yapılmıştır. Olay ile ilgili olarak Isparta Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak olup ayrıca konu hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.

Tedavi altına alındı

Öte yandan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı, hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Tüm Türkiye Kerem'le Icardi'nin penaltısını konuşuyor, Messi ve Suarez'e özendiler!
Tüm Türkiye Kerem'le Icardi'nin penaltısını konuşuyor, Messi ve Suarez'e özendiler!
0
İşte gençlerin vergisiz alabileceği telefonlar
İşte gençlerin vergisiz alabileceği telefonlar
0
Mevlid Kandili mesajları En güzel kısa uzun, resimli 2024
Mevlid Kandili mesajları En güzel kısa uzun, resimli 2024
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.