İSPARK ücretlerine, yüzde yüz zam yapıldı

Tarafımıza ulaşan bir veli tarafından bir Öğretmen'in okulda yaptığı çifte standart ve öğrenciler arasında yapılan ayrım bir kez daha öğretmenlerin yeterliliğini ve psikolojik destek alarak mesleklerini icra etmeleri gerektiğini gözler önüne serdi. Yapılan sosyal medya yorumlarında ise öğretmenlerin yaz döneminde 3 ay boyunca tatil yapmak yerine eğitim seminerleri ve psikolojik destek almalarının ne kadar gerekli olduğunu gözler önüne serdi...