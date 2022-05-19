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İSPARK'a yüzde 25 zam geldi

İBB Meclisinde, İSPARK'a ait otoparklara yüzde 25 oranında zam yapılma teklifi oy birliğiyle onandı.

İSPARK'a yüzde 25 zam geldi
Kamusaati
Kamusaati
19 Mayıs 2022 Perşembe 14:33

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelmeden önce belediye bünyesinde birçok kurumda fiyatların yüksek olduğunu söylüyor ve indirim sinyalleri veriyordu.

Ancak durum İmamoğlu'nun söylediği gibi ilerlemedi.

5 ay sonra bir zam daha

Göreve geldiği günden itibaren birçok konuda zam kararı alan ve gelen eleştirilere de "Zam değil, finansal düzenleme." diyerek cevap veren Ekrem İmamoğlu, 5 ay önce zam yapılan İSPARK'a bir zam daha yaptırdı.

İBB Meclisi'nde yapılan oylamada İSPARK fiyatlarına yüzde 25 zam teklifi kabul edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isteği doğrultusunda hazırlanan zam teklifi, İBB Meclisi'nde kabul edildi.

0-1 saat 17 lira 50 kuruş oldu

Yeni zamla ücretler 0-1 saat ücreti 17,5 TL, 1-2 saat arası ücret 22,5 TL, 2-4 saat arası 25 lira oldu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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