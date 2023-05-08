0
0
bayram
bayram
0
1 Mayıs
1 Mayıs
0
Mayıs ayı personel alımı
Mayıs ayı personel alımı
0
0
STAJYER
STAJYER
0
MEMUR DERECE
MEMUR DERECE
0
Sandık Görevlisi
Sandık Görevlisi
0
malulen emeklilik
malulen emeklilik
0
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
0
Eyt ikramiye
Eyt ikramiye
0

İspanya ve Polonya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için oy kullanma süreci birçok noktada sona erdi. Yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 666 bin 824 olurken; İspanya ve Polonya'daki Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle İstanbul'a gönderildi.

İspanya ve Polonya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi
Kamusaati
Kamusaati
08 Mayıs 2023 Pazartesi 12:16

Avrupa'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi birçok noktada tamamlandı.

Polonya, İsviçre, İsveç, Bulgaristan, İtalya, Malta, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Çekya, Slovakya ve Macaristan'da Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işleminin sona ermesiyle sandıklar kapandı.

Oy kullanma işlemleri, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğu'nda 5-7 Mayıs'ta gerçekleştirildi. 2 bin 673'ü Madrid'de, 3 bin 165'i Barselona'da, kayıtlı 5 bin 838 seçmenin bulunduğu İspanya'da seçime katılım oranı yüzde 55 civarında oldu. Rahat ve sorunsuz geçen oy kullanma işlemlerinin ardından sandıklarda toplanan oy pusulaları, diplomatik torbalara konulup mühürlendikten sonra Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğu'nda gece muhafaza edildi.

Sabah havalimanlarına taşınan oy torbaları, diplomatik kuryelerin eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul seferini gerçekleştirecek uçaklara konuldu. Oy pusulaları, Türkiye'ye ulaştırıldıktan sonra kolluk kuvvetleri nezaretinde Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna götürülecek.

Diğer yandan 1484 seçmenin kayıtlı olduğu, ilk defa oy kullanma işleminin yapıldığı Portekiz'de, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliğinde kullanılan oyların yer aldığı pusulalar da aynı yolla TSİ 12.55'de kalkacak THY'nin Lizbon-İstanbul uçağıyla yurda gönderilecek.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Erzurum'daki mitingde çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı: Gözaltılar var
Erzurum'daki mitingde çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı: Gözaltılar var
0
Ceviz büyüklüğündeki dolunun vurduğu ilimizde milyonlarca liralık zarar var
Ceviz büyüklüğündeki dolunun vurduğu ilimizde milyonlarca liralık zarar var
0
Kılıçdaroğlu'nun kaseti yayınlandı mı?, HDP Kemal Kılıçdaroğlu'ndan istekleri belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun kaseti yayınlandı mı?, HDP Kemal Kılıçdaroğlu'ndan istekleri belli oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.