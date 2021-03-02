İsmail Tatlıoğlu'ndan fezleke açıklaması

İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu'nun, HDP'lilerin fezlekelerine ilişkin yaptığı açıklamada net olamaması kafalarda soru işareti bıraktı.

"BİZ ORTAK BİR KARAR ALIRIZ"

Henüz genel kurula gelmiş bir fezleke yoktur. Biz genel olarak bu tür kararları Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında parti grubu olarak toplanırız, her bir arkadaşımız kendi düşüncesini ifade ederek ortak bir karar alırız.

İyi Parti milletimizin iradesine ters düşecek bir kararın yanında olmamıştır, hep ortasında olmuştur. İyi Parti milletimizin iradesini temsil eden bir parti olmuştur. Milli iradenin de devlete hakim olması mücadelesini veren bir partidir."