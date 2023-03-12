İşletmelere 1 milyon liraya kadar faizsiz acil destek kredisi verilecek

Depremden etkilenen Malatya'daki sanayi bölgelerinde incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yıkımın olduğu kentlerde üretimin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini belirterek verilen desteklere değindi.

Türkiye, 1 ay önce büyük bir deprem felaketi yaşadı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, ülkenin güneyini enkaza çevirdi.

Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Hatay'da da hissedildi.

Yıkılan binlerce bina, 47 bini aşkın vatandaşa mezar oldu.

Yaşanan büyük afetin ardından birlik ve beraberlik içerisinde yaralar sarılmaya başlandı.

Devletim tüm kurumları, STK'lar, gönüllüler, bakanlar, Mehmetçik sahada hummalı çalışmalar yürüttü.

Bakan Varank, sanayi bölgelerini inceledi

Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, depremden etkilenen Malatya'daki sanayi bölgelerinde incelemede bulundu.

Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi eliyle inşaatı tamamlanan Kayısı Kent ve Ticaret Merkezi'nde inceleme yaptı.

Çalışmaların 15 Nisan'a kadar tamamlanması için talimat verdi

Varank, depremlerde büyük hasar gören Tarihi Şire Pazarı esnafının taşınması için planlanan Yeni Şıra Pazarı Sanayi Sitesi inşaatı hakkında da bilgi alarak çalışmaların 15 Nisan'a kadar tamamlanması için talimat verdi.

Yapımı devam eden Buğday Pazarı'nı da ziyaret eden Varank, Özsan Sanayi Sitesi'nde esnafın talep ve sorunlarını dinledi.

Malatya 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgelerinde de inceleme yapan Bakan Varank, konteyner, tekstil ve cam üretimi yapan fabrikaların yetkilileriyle görüştü.

Malatya 1. OSB’de faaliyet gösteren ve 392 üreticinin 2 bin ton ürününün bulunduğu Malatya Lisanslı Kuru Kayısı Deposunu da gezerek hasara ilişkin yetkililerden bilgi alan Varank, depremin ikinci haftasında üretime başlayan Ilsan Tekstil'i ziyaret etti.

İşletmelere sağlanan desteklere de değindi

Yıkıma uğramış ilçelerde yatırım yapacak firmaların en üst seviye olan 6. bölge teşviklerden yararlanabileceğini, bunun müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini ifade eden Varank, KOSGEB'in acil destek kredisini de devreye aldıklarını vurguladı.

"1 milyon liraya kadar tamamen faizsiz 1 yılı geri ödemesiz acil destek kredisi vereceğiz"

Bakan Varank, şöyle devam etti:

Burada özellikle hasar görmüş üretici esnaf ve mikro işletmelere 250 bin liraya kadar, küçük işletmelere 500 bin liraya kadar, orta ölçekli işletmelere 1 milyon liraya kadar tamamen faizsiz 1 yılı geri ödemesiz acil destek kredisi vereceğiz. Eğer esnafımızın dükkanı tamamen yıkılmışsa bu krediyi yüzde 50 arttırarak vereceğiz.



Yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak KOSGEB'in alacaklarıyla ilgili bu seneki alacaklarının tamamını biz sildik. Tekrar ayağa kalkmak isteyen sanayici esnafımıza da yeni destekler vermek üzere uluslararası finans kuruluşlarıyla da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz inşallah elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz.

Bakan Varank, yıkılan tesislerin yeniden yapılması konusunda da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çalışma yürüttüğünü, yıkılan sanayi sitelerinin yeniden yapılmasıyla ilgili ilk temellerin önümüzdeki günlerde atılacağını, sanayi sitelerinin inşasıyla ilgili ciddi bir fonu bakanlık olarak bölgede kullanacaklarını aktardı.

"Kiracı olanların endişeye kapılmasına gerek yok, onlara da gerekli desteği vermiş olacağız"

Sanayi siteleriyle ilgili kiracı ve mal sahibi ayrımı yapmadıklarını, amaçlarının küçük sanayide üretimi tekrardan ayağa kaldırabilmek olduğunu dile getiren Varank, şunları kaydetti:

Destekleri bilfiil faaliyet gösteren şirketlere vereceğiz. Bizim desteklerimizden de bu şirketler faydalanmış olacak. Bakanlık olarak sanayi sitelerine verdiğimiz desteklerde de aslında hak sahipliği anlayışıyla hareket etmiyoruz. Bundan önce verdiğimiz destekleri de aslında üreticiler bu imkanlardan faydalanarak kendi dükkanlarına sahip oluyorlardı ve üretim yapabiliyorlardı. Bundan sonraki dönemde de odağımıza asıl üretimi yapan firmaları alacağız.



Burada kiracı olanların bir endişeye kapılmasına gerek yok. Biz gerek acil destek kredilerimizle gerek diğer imkanlarımızla ya da burada başlatacağımız sanayi siteleriyle inşallah kiracı olan üretici esnafını da ihmal etmeyeceğiz, onlara gerekli destekleri vermiş olacağız.

"Üretimin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar devam ediyor"

Varank, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yıkımın olduğu kentlerde üretimin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin gayrisafi yurtiçi hasılası içinde sanayinin payının yüzde 27, depremden etkilenen 11 ildeki sanayinin payının ise yüzde 40 olduğunu söyleyen Varank, "Biz bu 11 şehri tekrar eski günlerine döndürmek istiyorsak sanayi ve üretimi tekrar ayağa kaldırmak mecburiyetindeyiz. Biz de bakanlık olarak ilk günden itibaren sahadayız." dedi.

Varank, Malatya'daki tesislerin üretime devam ettiğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı: