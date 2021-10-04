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İslam karşıtı İsveçli karikatürist Vilks trafik kazasında öldü

Çizdiği Hazreti Muhammed karikatürleri nedeniyle İslam dünyasında büyük tepkiye neden olan İslam karşıtı İsveçli karikatürist Lars Vilks, geçirdiği trafik kazası sonrası yanarak öldü.

İslam karşıtı İsveçli karikatürist Vilks trafik kazasında öldü
04 Ekim 2021 Pazartesi 11:09

İsveç'in Dagens Nyheter gazetesinin haberine göre, İslam karşıtlığıyla ve Hazreti Muhammed'e (SAV) yönelik çizdiği karikatürlerle tepkilerin odağı olan Lars Vilks ve iki koruma polisi, trafik kazasında hayatını kaybetti.

İsveç Emniyet Genel Müdürü Anders Thornber, yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak iki polis memurunun ailelerine başsağlığı diledi.

YANARAK ÖLDÜ

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Smaland bölgesinde bulunan Markaryd yerleşim birimine yakın otoyolda, bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu patlayan ve alev alan araçlarda 3 kişi yanarak öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Yaralanan kişinin kamyon şoförü olduğu, otomobilde ölen kişilerin Lars Vilks ve iki polis koruması olduğu kaydedildi.

Smaland polisi, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.

İslam karşıtı İsveçli karikatürist Vilks trafik kazasında öldü #1

KARİKATÜRLERİ İSLAM DÜNYASINDA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

2007 yılında İsveç'in yerel gazetesi Nerikes Allehanda, Lars Vilks'in Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret içeren karikatürlerini yayınlamış, karikatürler İslam dünyasında büyük tepkiye neden olmuştu.

İslam karşıtı İsveçli karikatürist Vilks trafik kazasında öldü #2

GİZLİ ADRESTE YAŞIYORDU

2007 yılından bu yana gizli bir adreste yaşayan ve polis korumalarıyla gezen Vilks, birçok programda protesto edilmiş ve yumurtalı saldırıya uğramıştı.

İslam karşıtı İsveçli karikatürist Vilks trafik kazasında öldü #3

İslam karşıtı İsveçli karikatürist Vilks trafik kazasında öldü #4

İslam karşıtı İsveçli karikatürist Vilks trafik kazasında öldü #5

İslam karşıtı İsveçli karikatürist Vilks trafik kazasında öldü #6


Kaynak: Kamu Saati Özel
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