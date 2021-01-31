İŞKUR üzerinden başvuru yapan herkese aylık 3 bin 300 TL ödeme!

İŞKUR meslek edindirme kurslarına yapılan başvurular sonucunda belirtilen kurslara katılanlara günlük olarak 110 TL ödeme yapılacağı ifade edildi. Detaylar haberimizde

Salgından olumsuz etkilenen binlerce vatandaşlar mağdur oldu. İŞKUR meslek edindirme kursları sayesinde kurslara katılan her vatandaşa günlük 110 TL, aylık ise 3 bin 3030 TL ödeme yapılıyor.

GEREKLİ KRİTERLERİ SAĞLAYANLARA

Gelen bilgiye göre İŞKUR meslek edindirme kurslarına başvuru için birtakım kriterleri sağlamak gerekiyor. Gerekli kriterleri sağlayan kişilere günlük olarak İŞKUR tarafından 110 TL ödeme yapılacak.

423 BİN KİŞİ KATILDI

Elde edilen verilere göre geçtiğimiz yıl tam olarak 423 bin kişi bu kurslara katılım sağladı. Kurslara katılanlar hem iş başı eğitim programlarından yararlanıyor hem de aylık belirli bir miktar gelir elde edebiliyor.

KADINLAR DAHA ÇOK BAŞVURUYOR

Meslek edindirme kurslarına geçtiğimiz yıl kadınların başvurusu daha fazla oldu. Gençler tarafından da talebin yüksek olduğu program için başvuru şartları şu şekilde..

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,

Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,

Emekli olmamak,

Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.

Başvurular Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine direkt olarak yapılabilecek.