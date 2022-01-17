İŞKUR TYP İşçi Kamu Personel Alımı Okul Tatilken Olacak Mı?

81 şehirde İŞKUR TYP personel alımı okullar ara tatilde iken yapılması bekleniyor. Kamu işçi alımı için bekleyenler ara tatil hemen öncesi ve ara tatilde yayınlanması beklenen alımları kaçırmasın. TYP personeli alımı detayları şöyle…
İŞKUR TYP İşçi ve Kamu Personel Alımı Duyurusu Bekleniyor
81 şehir personel alımı ilanı okullar ara tatile girerken yayınlanması bekleniyor. Her yıl okullar açılırken yayınlanan bu alımlarda, yeni yıl olarak okulların ihtiyaçları göz önüne alındığı zaman ilan bekleniyor.
Sayfa sonunda başvuru ekranı sunuldu. İlan yayınlanması durumunda adaylar giriş yaparak kendi şehrini seçerek başvuru yapabilecek. İkamet etmediğiniz şehre başvuru yapamazsınız. TYP personeli alımı ile istihdam edilenlere asgari ücret ödemesi yapılmaktadır.
Hangi Branşlarda Görev Veriliyor?
Çevre temizliği, Kamusal altyapının yenilenmesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması, Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması, Ağaçlandırma, Park düzenlemeleri, Vadi ve dere ıslah, Erozyon engelleme çalışmaları TYP bölümlerinde uygulandığı belirtilmiştir.
TYP İş İlanları Başvuru Şartları
Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanlardan hane gelirlerinin net asgari ücretin bir buçuk (1,5) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz.
Başvuru tarihinden önceki son 1 aylık sürede sigortalı olmamak. Emekli ve malul aylığı almama şartı var. Alt yaş 18 ve üst yaş olarak 50 olduğu belirtilmiştir.
İŞKUR TYP başvuru ekranı