İŞKUR çöktü mü?, İŞKUR sitesi neden açılmıyor!, esube.iskur.gov.tr neden açılmıyor? 16 Mart 2022 Çarşamba

İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanına başvuru nasıl yapılır?, İŞKUR Sitesi Neden Açılmıyor? İŞKUR Sitesi Çok Yavaş! The service is unavailable nedir? 16 Mart 2022 Çarşamba tarihi itibari ile Sağlık Bakanlığının 10 bin işçi alımı ilanının yayınlanmasının ardından Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) resmi internet Sitesi çöktü

İŞKUR çöktü mü? İŞKUR E-Şube’ye erişimde sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor. İŞKUR’un iş başvuru sitesi olan esube.iskur.gov.tr neden açılmıyor? İŞKUR’un çöküp çökmediği merak edilen konulardan birisi oldu. Milyonlarca kişinin iş başvurusunda bulunduğu İŞKUR E-Şube sisteminden iş ilanlarını da görüntüleyebiliyorsunuz.

16 Mart 2022 Çarşamba tarihi itibari ile Sağlık Bakanlığının 10 bin işçi alımı ilanının yayınlanmasının ardından Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) resmi internet adresinde bazı aksaklıklar meydana geldi. Sağlık Bakanlığı 14 bin işçi alımı ilanına başvuru yapmak isteyen adayların karşılaştığı bu sorun nedir diye merak eden adaylar için haberimizde olası sebepleri sizlere aktardır.

İŞKUR Sitesi Neden Açılmıyor? İŞKUR Sitesi Çok Yavaş!

Sağlık Bakanlığının 14 bin işçi alımı ilanı yayınlanmasının ardından İŞKUR sitesinde yoğunluğa neden olmuş olup, bu sebepten dolayı İŞKUR resmi internet sitesinde ara ara açılmamalar, yavaş açılmalar hatta hiç açılmama gibi sorunlar oluşabilmektedir. Adaylar başvuru işlemini daha sonraya erteleyebilir ve ya F5 yaparak sayfayı yenilemeyi deneyerek iş ilanlarını inceleyebilirler.

The service is unavailable Nedir?

Türkçesi servis şuanda kullanılamıyor demektir. Yoğunluktan dolayı ara ara bu hata verilebilmektedir.

İŞKUR çöktü mü? İŞKUR sitesi açılmıyor hatası gündemde yer alan konulardan birisi oldu. İŞKUR başvuru sitesi olan esube.iskur.gov.tr adresinden iş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, İŞKUR çöktü mü sorusunun yanıtını merak ediyor. İş başvurusu yapmak isteyenler, başvuru sisteminde hata olduğunu belirtiyor.

İŞKUR ÇÖKTÜ MÜ?

İŞKUR esube.iskur.gov.tr adresine erişimde sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor. Giriş sıkıntısının sebebi açıklanmadı.

İŞKUR E-ŞUBE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

İŞKUR bürolarına gitme vakti olmayan ya da iş başvurularını internet üzerinden yapmak isteyen vatandaşların imdadına Türkiye İş Kurumu'nun online şubesi yetişiyor.

Türkiye genelindeki kamu kurumları ve özel sektörde faaliyet gösteren firmaların iş ilanlarının yer aldığı İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr internet adresine kayıt işlemini kısa sürede tamamlamak mümkün.

Öte yandan Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamındaki iş ilanlarının da online şube üzerinden alındığını belirtelim.

İŞKUR Sağlık Bakanlığı İLANLARINA NASIL BAKILIR?

İŞKUR'a TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. Giriş işleminin ardından karşınıza profil bölümü açılacak. 'İş Arayan' olarak giriş yaptığınız zaman 'İş İlanları' ve 'Bana Uygun İşler' seçenekleri karşınıza çıkacak. Bu butonlara basarak detaylı bir şekilde iş arayabilirsiniz.

Ekranınıza gelen iş arama kriterlerini kullanarak birçok iş ilanına ulaşabilirsiniz. Dilerseniz İŞKUR resmi sitesinden dilerseniz de ikamet ettiğiniz ilçede yer alan İŞKUR merkezinden ilanlara bakabilirsiniz.

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, kuruma kayıtlı olmanız gerekir. Daha önceden kayıt yaptıran bireyler, hesaplarının aktif kalması için iki senede bir İŞKUR online şubeye giriş yapması gerekiyor. Profili pasif olan üyeler durumunu aktif hale getirmek için 'Özgeçmiş' butonuna basarak tüm bilgilerini yeniden doldurup güncellemeleri gerekir. Bu işlemi yaptıktan sonra hesabınız aktif hale gelir.

İlanlara giriş yaptığınız zaman 'Başvuru Yap' seçeneğine basarak iş ilanına başvuru işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İŞKUR'a üye olmak ve iş başvurusu yapmak için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor.