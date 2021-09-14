İskoçya, 2023 sonunda bağımsızlık referandumuna gidecek

Bölgesel Hükümet Başbakanı Sturgeon, 2023 sonunda bağımsızlık referandumuna gitmeyi planladıklarını söyledi.

İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, lideri olduğu İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) konferansına katıldı.

Sturgeon, konuşmasında Birleşik Krallık ülkesinin bağımsız olması gerektiğini savundu.

"KARARLARI KİM VERMELİ" SORUSU

"Pandemiden çıkarken, önümüzdeki on yıllar boyunca İskoçya'yı şekillendirecek kararlar verilecek." diyen Sturgeon, "Bir sonuca varmalıyız. Bu kararları kim vermeli: İskoçya'daki insanlar mı yoksa Westminster'da oy vermediğimiz hükümetler mi?" ifadesini kullandı.

2023'TE BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU YAPILACAK

Sturgeon, bu doğrultuda 2023 sonunda bağımsızlık referandumuna gitmeyi planladıklarını söyledi.

"Bu seçimi, 2023'ün sonuna kadar yasal bir referandumda İskoç halkına sunmayı planlıyoruz." diye konuştu.

BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU İÇİN İNGİLİZ PARLAMENTOSU'NDAN İZİN ŞARTI

İskoçya'nın bağımsızlığının önündeki en büyük engel, yeni bir referandum düzenlemek için 1998 tarihli İskoçya Yasası'nın 30. maddesi uyarınca İngiliz Parlamentosu'ndan izin alma zorunluluğu.

Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin 365 sandalyeyle çoğunluğu elinde bulundurduğu 650 üyeli parlamentodan böyle bir iznin çıkması imkansız görülüyor.

MAHKEMEYE GİTME İHTİMALİ

Bu nedenle bağımsızlık yanlılarının alternatif yollar deneyebileceği değerlendiriliyor. Bu seçeneklerden birini, parlamentodan izin alınmasını zorunlu kılan yasaya karşı mahkemeye gitmek oluşturuyor.

TEK TARAFLI BAĞIMSIZLIK İLANI

Diğer bir yol ise merkezi hükümete rağmen referanduma gitmek ve olumlu sonuç çıkması halinde tek taraflı bağımsızlık ilan etmek.

Ancak bunun, Katalonya'da olduğu gibi gerginliğe ve merkezi hükümetin sert tepkisine yol açabileceği belirtiliyor. Aynı zamanda bu durumun, Katalanlar gibi İskoçların da AB'nin desteğini kaybetmesine neden olabileceği ifade ediliyor.

2014'TE BAĞIMSIZLIK REDDEDİLDİ

İskoç Ulusal Partisi, 2014'te yapılan referandumda İskoçlar yüzde 55'le bağımsızlığı reddetmiş olsalar da Brexit'in durumu değiştirdiğini ve yeni bir referanduma ihtiyaç olduğunu savunuyor.

Brexit referandumunda İngilizlerin aksine yüzde 62 karşı oy kullanan İskoçlar, istemedikleri halde AB'den çıkarıldıklarını belirtiyor.