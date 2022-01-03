İsimden Telefon Numarası Bulma Yöntemi (ÜCRETSİZ) 2022

Telefon üzerinden yabancı numaraların sizi rahatsız etmesini istemiyor ve , arayan yabancı numaranın kime ait olduğu öğrenmek istiyorsanız gelen aramaların numaranın hangi şebekeye ait olduğunu ve hattın sahibinin adı ve soyadının öğrenmek istiyorsanız artık İsimden telefon numarası bilgilerine ulaşma uygulamaları sayesinde ev ve iş telefon numaralarında dahil mobil numaraların ait oldugu kişilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Mobil hatlar üzerinden gerçekleşen aramaların kayıtları Türk Telekom Turkcell, Vodafone operatörlerinden sizi kim aramış, İsimden Telefon Numaralarına nasıl Ulaşılır? detaylar haberimizde.

Telefon üzerinden yabancı numaraların sizi rahatsız etmesini istemiyor ve , arayan yabancı numaranın kime ait olduğu öğrenmek istiyorsanız gelen aramaların numaranın hangi şebekeye ait olduğunu ve hattın sahibinin adı ve soyadının öğrenmek istiyorsanız artık İsimden telefon numarası bilgilerine ulaşma uygulamaları sayesinde ev ve iş telefon numaralarında dahil mobil numaraların ait oldugu kişilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Mobil hatlar üzerinden gerçekleşen aramaların kayıtları Türk Telekom Turkcell, Vodafone operatörlerinden sizi kim aramış, İsimden Telefon Numaralarına nasıl Ulaşılır? detaylar haberimizde.

İsimden numara sorgulama yöntemi ile sizde sorgulama yapabilirsiniz.

İsimden Telefon Numarasına Nasıl Ulaşılır ?

Bütün mobil hat sahiplerinin ve operetör hat sahiplerinin isimlerinden telefon numaralarına erişmek artık çok basit. Ulaşmak istediğiniz şahsın telefon numarasını kısa zaman içinde ulaşmak istiyorsanız kolaylıkla ücret ödemeden farklı servis sağlayıcılara ait olan numaralara erişebilirsiniz.

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Bilinmeyen Numaralar Servisi Üzerinden İsimden Numara Sorgulama Nasıl Yapılıyor?

Mobil hat kullanıcılarının telefon numaralarına erişmek için Turkcell 11832, Vodafone 11842 Bilinmeyen numaralar servisinden aradığınız kişinin ismini online hizmet merkezini arayarak ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Cep telefonunuza *100# Nolu tuşlama yaparak bilinmeyen telefonlar servisine erişerek servis sağlayıcısının içinde arayan kişinin numarasına göre veya ismine göre sorgulama gerçekleştirilebilir .

Detaylı bir şekilde tamamen ücret ödemeden numarasını araştırmak istediğiniz şahsın ismini , soyadını ve nerede olduğunu tuşlama yaparak ardından doğrulama kodunu da ekleyerek sadece isimden telefon numarası sorgulama işlemini ilgili butona ekleyerek kolaylıkla sorgulama işlemi tamamlayabilirsiiniz. Yalnız bu işlem sedece Türk telekom operetörü üzerinden gerçekleşen hizmet için anlattığımız işleyiştir .Dilerseniz daha kapsamlı bilgiler ile nasıl araştırma yapılır inceleyelim.

Türk Telekom arayan bulma servisi

Türk telekom ttrehber uygulaması üzerinden isim ve soyisim yazılarak ttrehberde bulunmalarına izin veren müşterilerinin numaralarına erişebilirsiniz. Eskiden telefon numaraları rehber defterinden tek tek araştırma gerçekleştirilir bulunduğunuz ilin numaralarına ulaşmak oldukça kolaydır . Artık geliştirilen yeni uygulamalar vasıtasıyla telefon numaralarının Türk Telekom vasıtası ile rahatlıkla isimden telefon bulunmasına imkan tanındı . Türk telekom abonelerinin numaralarını 11811 numarasından veya ttrehber.turktelekom.com.tr internet adresine girerek Beyaz sayfalar bölümünden ev numaralarını, Sarı sayfalar kısmından da ev ,iş / kurum telefon numaralarına erişilebiliyor. Türk telekom üzerinden iş ve ev telefon numaranızın paylaşılmasını talep ederseniz bu konu ile ilgili tüm uyarlamaları 444 1 444 numarasını telefon ekranınızda tuşlama yaparak online hizmet merkezlerinden veya Türk Telekom ofis ve bayilerinden kolaylıkla farklılaştırılabilir.



İsimden Numara Sorgulama İşlemi Nasıl Gerçekleştiriliyor?

Ücretli olan bu uygulama ile isimden telefon numarasını bulmak artık basit hal almıştır . Ülkemizde sık sık televizyonlarda 118 80 vb reklamların yapıldığına tanık olmuşsunuzdur. Fakat uygulama öyle güzel iş görüyor ki ismini verdiğiniz kişinin telefon numarasına eğer izin verdiyse ulaşabiliyorsunuz . Tüm operatörlerden dakika da sabit fiyat olarak 168 kuruş ödeyerek ülkemizde ikamet eden ve Kıbrıs ve yurt dışındaki kişilerin telefon numaralarına çok rahat bilgi alabiliyorsunuz bu kolaylık batak kredisi olan bankalarında çok işini görür vaziyette.

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Vodafone Operetörü üzerinden İsimden Telefon Numarası Bulma

Sadece Vodafone hat sahipleri telefon no su üzerinden hat sahibinin ismi ve soyadını öğrenme imkanına aittir . Kısa mesaj ile Vodafone’dan telefon numarası işlemi yapmak konusunda KIM( )(5xxxxxxxxxx) 7048‘ e mesaj atılarak telefon numarasının kimin üzerinde olduğuna rahatça erişilir.

Sizi ulaşan telefon numarasını, ücretsiz şekilde , Facebook, Whatsapp gibi cep telefonu uygulamalarından da araştırabilirsiniz. Bu uygulamalara ücret alınmaz kişinin numarası sistemde kayıtlı ise ancak bilgi alınabiliyor. Ayrıca facebook hesabınızda ekli olan tüm arkadaşlarınızın numarasını, sistemde kayıtlı ise anında erişebiliyorsunuz.

Vodafone operetörü üzerinden numarası konusunda bu hizmeti vermesinin yanı sıra Bilinmeyen Numaralar servisi üzerinden şahsın İsimden Telefon numarası bulma hizmeti de mevcuttur. Bunun için Vodafone’dan İsimden telefon numarası bulma servisi için ve isimden telefon numarasına ulaşabilmek için 11842 nolu Bilinmeyen numaralar servisi kullanılmaktadır isimden telefon numarasına bu şekilde ulaşabilirsiniz. Ancak bu sorgulama işleminin bir ücrete tabidir . Bu numarayı arama yaptığınızda her dakika 1,25 TL lik ücretlendirmeye tabidir.

Turkcell Operatörleri Numara Sorgulama İşlemi Nasıldır

Bu operatörde ’ de ücret ödemesi olmadan numara sorgulama servisi mevcut değildir . 11832 telefonunu arama yaparak sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir . Yapacağınız bu işlem 1,25 TL'lik üzerinden ödemeye tebidir . Bu teknik ile numarasını izli tutmayan şahıslar için sorgulama olabilmektedir. Turkcell operatörünün upcall bilinmeyen numara araştırma işlemi mevcuttur kendi içerisinde . Bu hizmet vasıtasıyla rehberinizde kayıdı olmayan şahısların adları arama sırasında karşınıza çıkacaktır .

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