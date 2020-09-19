İsim ve soyisim değiştirmek artık çok kolay Mahkeme kararı olmadan ad ve soyad nasıl değiştirilir?

isim ve soyisim değiştirme artık çok kolay mahkeme kararı olmadan Peki isim ve soy isim nasıl değiştirilir?

İsim ve soyisim değiştirmenin mahkeme kararı olmadan kolaylıkla yapılabileceğini açıkladı.

Artık isim ve soyisim değiştirmenin artık çok kolay, vatandaşların artık mahkeme kararı olmadan isimlerini veya soy isimlerini, nüfus müdürlüklerine giderek kolaylıkla değiştirebilecekler.

Peki İsim ve Soyisim nasıl değiştirilecek?





İsim ve Soyisim değiştirmek için eskiden mahkeme kararı olması gerekiyordu. İsmini veya soy ismini değiştirmek isteyen vatandaş öncelikle bunu mahkemeye bildiriyor ve mahkeme kararı sonrasında isim veya soyisminde değişiklik yapılabiliyordu. Artık isim ve soy isim değiştirmek isteyen vatandaşlar, mahkemeye başvuru yapmadan, nüfus müdürlüklerine gidip rahatlıkla isim ve soyisimlerini değiştirebilecekler.