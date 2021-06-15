İşi Bulunmayanlara Nakit 2 Bin TL

İşi olmayanlara devlet 2000 TL nakit ödemesi yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada bu sosyal yardım başvurusu ile, devlet 2000 TL nakiti iş bulunana kadarki zaman içinde masraflarınız için verecek.

Devlet ödenecek olan belirtilen yardım paralarından birisi de işi olmayan ve aynı zamanda iş arayan kişilere destek ödemeleri yapılmaktadır. Daha önceki senelerde 900 TL destek verilen belirtilen yardım, şimdilerde 2000 TL'ye kadar sunulmaktadır. Bunun sebebi ise ülkemizin yaşamış bulunduğu virüs dönemidir. Virüs döneminde ihtiyacı bulunmakta olan kişilere iş bulabilmeleri adına ve bununla birlikte hayatını devam ettirebilmeleri noktasında faydası olması için 2000 TL ödeme yapılacak.

İş gücünü teşvik etmek maksadıyla ihtiyaç sahiplerine verilecek olan bu destek, 2.5 milyon vatandaştan daha fazla kişiye verileceği de belirtildi. İstihdam a teşvik olarak verilen yardım, sosyal yardım olarak 2000 TL'ye kadar verilecektir.



Sosyal yardım noktasında verilecek olan bu parayı alabilmeniz için yardımlaşma kaydınızın bulunması ve aynı zamanda İŞKUR üzerinde bilindiği üzere işsiz olarak hesabınızın olması gerekiyor. İŞKUR hesap oluşturduktan sonra desteğe başvuru yapmanız mümkün. Muhtaç halde olan ve işsiz bulunan kişiler hem pandemi desteği ayrıca da iş arama desteği alabilir. . İŞKUR bu desteği alarak, işe başlamakta olan vatandaşlarımız, sağlık yardımlarından ve aynı zamanda eğitim yardımlarından da faydalanmaya devam edecektir.

İş Verenlere Destek











İş başvurusu yapacak ve aynı zamanda iş arayan vatandaşlar için verilen destek, projelere uygun olan iş verenlere de aynı zamanda destek olarak verilmektedir. Kişi işine başlamadan önce ev geliri, asgari ücretin 3/1 seviyesinde sosyal yardımlaşma temin ediyorsa, bu kişilerin İŞKUR ile iş bulması halinde sigorta primlerini İŞKUR yatırmaktadır..