İşe iade davasını kazanan müdür, garson olarak çalıştırıldı!

İşe iade kararları, iş dünyasında en çok tartışılan konularnı başında gelmektedir. İşten atılan çalışanlar öncelikli olarak işe iade davası açmaktadırlar. Dava da büyük ölçüde çalışanlar lehine sonuçlanmaktadır. İşe iade davasını kazanan çalışanlar ise, dönüşte farklı yerlerde ve farklı konumda çalıştırılmaktadırlar. Bu durum işçi ile işvereni karşı karşıya getirmektedir. Yargıtay ise bu tartışmalı konuyla ilgili emsal bir karara imza attı.

mahkeme tutanaklarına göre, işe iade davalarına yönelik emsal karar İzmir'de açılan bir dava nedeniyle verildi. İzmir'de bir mağazada müdür olarak görev yapan davacı, performans düşüklüğü nedeniyle işten atıldı. Yerine de yeni bir müdür atandı.

Davacı müdür, işe iade ve diğer alacaklarına yönelik dava açtı. İş mahkemesi, işe iade kararı verdi.

Mahkeme kararı üzerine, işveren işten attığı müdürü işe başlaması için çağırdı. Ancak bu kez, yeni bir müdür atandığı için eski müdüre mağazada garsonluk görevi verildi. İki gün işe gelen eski müdür, üçüncü gün ihtahname çekerek işten ayrıldı. Konu tekrar davalık oldu.

İş mahkemesi, işe başlatma işlemini hukuka uygun buldu. İş Mahkemesi'nin kararı, temyiz edildi. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, mahkemenin kararının bozulması yönünde hüküm tesis etti. Ancak mahkeme eski kararında direndi. Bunun üzerine dava Yargıtay Genel Kurulu'na geldi.

Yargıtay Genel Kurulu, bu tür konularda emsal olacak bir karara imza attı. Ve işe iade davaları sonucu eski işine geri dönen çalışanların, görevlerinden farklı bir işte çalıştırılmayacağını hükmetti.

Yargıtay Genel Kurulu'ndan verilen karar şöyle:

"....somut olay değerlendirildiğinde; davacı-karşı davalının açtığı işe iade davasının lehine sonuçlanması ve kesinleşmesinden sonra süresi içinde davalı-karşı davacı işverene işe başlatılma talebinde bulunduğu, davalı-karşı davacı işveren tarafından gönderilen noter ihtarnamesi ile aynı görev ve şartlarda işe başlamak üzere davet edildiği, davacı-karşı davalının bu davete icabet ederek işyerine gittiği, ancak fesihten önceki pozisyonu olan müdür olarak işe davet edilmesine rağmen işyerinde halen çalışan başka bir müdürün olması nedeni ile aynı işinde çalıştırılmayıp garsonluk, temizlik işleri ve içecek yapımı gibi işlerde çalıştırıldığı tanık anlatımları ve davacı-karşı davalı tarafından sunulan fotoğraflardan anlaşılmaktadır.

Hal böyle olunca, davalı-karşı davacı işverenin davacı-karşı davalı işçiyi 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 21. maddesine uygun biçimde işe başlattığından sözetmek mümkün değildir.

O halde, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu sebeple direnme kararı bozulmalıdır.