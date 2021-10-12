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İşe başladığı gün 'iş kazası' geçiren işçi rapor parası alabilir mi?

İşe başladığı gün veya sigortasız olarak çalışan bir işçi, rapor parası alabilir mi?

İşe başladığı gün 'iş kazası' geçiren işçi rapor parası alabilir mi?
12 Ekim 2021 Salı 09:49

Kanunun 23 üncü maddesi, “Sigortalı çalıştırmaya başlandığının süresi içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının Kurumca tespit edildiği tarihten önce meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık halleri sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri Kurumca ödenir.” hükmü bulunmaktadır.

Buna göre, Sigortasız olarak çalışan işçinin iş kazası geçirmesi halinde konu denetmene bildirilmesi ve denetmen raporuna göre işlem yapılması gerekir.

İlk işe girdiği gün iş kazası geçiren ve işe girişi Kuruma bildirilmeyen işçinin iş kazası geçirmesi halinde işe başladığı ve kaza geçirdiği gün itibariyle sigorta tescil işleminin yapılması, aynı gün için ödenen yevmiyesi üzerinden i istirahatli olduğu günler için iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi gerekmektedir.

SİGORTASIZ ÇALIŞAN İŞÇİLER RAPOR PARASI ALABİLİR Mİ?

Sigortalılık hakkı yasal bir hak olup aynı zamanda mecburidir.

Sigortalılık isteğe bağlı değildir. İşçi ile işverenin sigortalılığın yapılmayacağı konusunda yapacağı her türlü sözlü ve yazılı anlaşma geçersizdir.

İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan sigortalı kaçak çalıştırılıyor ve geçirdiği iş kazası/meslek hastalığı işvereni tarafından bizzat Kuruma bildirilmemiş ise bizzat kendisi, ölümü halinde eşi, çocukları veya anne-babası Kuruma yazılı bir dilekçe ile başvurabilirler.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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