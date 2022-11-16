İŞÇİNİN SIK SIK RAPOR ALMASI SUÇ DEĞİLDİR

İŞE YARAMAZ HİÇ BİR İŞTEN ANLAMAYAN BİRİLERİNİN TORPİLİ İLE MÜDÜR YAPILMIŞ KİŞİLERİN İŞİ

Odasından çıkmayan işle hiçbir alakası olmayan kibirli kendinden başka dostu olmayan kısacası şirkette hiçbir halta yaramayıp işçi ile uğraşan beyin özürlü müdürlerin son yıllarda çıkardığı bu sorunlar mahkemelerden dönmeye devam ediyor.

İş yerinde iş hakkında hiç bir şey bilmeyen sürekli işçiyi ezerek koltuğunu korumaya çalışan üst yöneticisine iş yönünde söyleyecek birşeyi olmayıp rapor alan işçiyi şikayet eden kişiliksiz kişiler müdürlük yapmaktadır.

RAPOR ALMAK SUÇ DEĞİLDİR!!!!

Aşağıdaki örnekte mahkeme kararları açık ve nettir. Sayın İşçiler Rapor aldınız diye sizi kimse suçlayamaz işten atamaz mobing uygulayamaz hepsini kanıtlayıp üst yöneticinize maddi manevi tazminat davası açabilirsiniz !!!

**İŞÇİNİN SIK SIK RAPOR ALMASI (SON BİR YILDA 31 GÜN)!



İşçinin sağlık raporları incelendiğinde; tüm hizmet süresi içerisinde toplamda 114 gün, son bir yıl ise 31 gün rapor aldığı görülmüştür. İşçinin almış olduğu raporların süresi ihbar süresine (56 gün) ilaveten 6 haftalık süreyi aşmadığından, haklı fesihten söz edilemez.



İşçinin sahte rapor aldığı hususu işverence kanıtlanamamış, ayrıca sıklıkla raporlar getirdiği ve bu nedenle devamsızlık yaptığı ileri sürülmüş ise de, işçinin rahatsızlandığı için son bir yılda toplamda 31 gün rapor aldığı, alınan raporların süresinin normal olduğu, sık sık rapor alma nedeniyle iş akışının bozulmasının somut olayda gerçekleşmediği, bu nedenle yapılan fesih haksız ve geçersizdir.





(İSTANBUL BAM 28. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2022/1612, Karar No. 2022/1153 T. 23/06/2022)