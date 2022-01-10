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İşçinin kullandığı şirket aracına kesilen cezayı kim öder?

Şirket aracına kesilen cezayı işçi öder mi? Yargıtay karar verdi Yüksek Mahkeme ; işçinin şirket aracını kullanırken sebep olduğu trafik para cezalarının işveren şirket tarafından ödenmek zorunda kalınması ve bu tutarların işçinin açık muvafakati olmadan resen mahsubu yoluna gidilmesinin mevzuata aykırı olduğuna dikkat çekti

İşçinin kullandığı şirket aracına kesilen cezayı kim öder?
10 Ocak 2022 Pazartesi 00:22

BAŞKA BİR İLE GÖNDERİLMEYİ KABUL ETMEDİ

Yıllarca çalıştığı şirketin başka bir ildeki şubesinde görevlendirilmeyi kabul etmeyen satış temsilcisi, şirketin 'git' dediği yere gitmediği için işten çıkarıldı. İş Mahkemesi, mağdur satış temsilcisinin açtığı alacak davasını yerinde buldu.

SON KARARI YARGITAY VERDİ

Kararın temyiz edilmesiyle devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir karara imza attı. Satış temsilcisinin kullandığı şirket aracına yazılan trafik cezalarının işçinin maaşından kesildiğine dikkat çekilen Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

"Davacı, davalıya gönderdiği ihtarname ile ödenmeyen 2012 yılı Temmuz ayı ücretini talep etmiş aynı talebini dava konusu etmiştir. Dosyadaki belgelerden Temmuz ayı itibariyle davacının 600 lira kapatılmamış avansı olduğu, bu nedenle Temmuz ayında ödenmesi gereken ücretten 600 lira avans mahsubu yapılmıştır. Ancak davacının şirkete ait aracı kullanırken sebep olduğu trafik para cezaları nedeniyle davalı şirket tarafından ödenmek zorunda kalınan tutarların davacı işçinin açık muvafakati olmadan re'sen mahsubu yoluna gidilmesinin mevzuata aykırıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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