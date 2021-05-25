İşçinin işyerinde siyaset yapması yasak mıdır?

İşyerinde siyaset yapmak yasak mı?, Siyaset yapan işçi işten kesinle çıkarılmaz mı?, Siyaset yasaklanabilir mi?, Siyaset yapmaktan ne anlaşılması gerekir?

İşçi siyaset yapabilir mi?

İşçilerin işyerinde uymakla mükellef oldukları kurallar her şeyden önce İş Kanunu ile belirlenmektedir. Bunun dışında işyeri özelinde, İş Kanunu hükümlerine aykırı olmaması kaydıyla iş sözleşmesi ile ve işyeri uygulama yönetmelikleri ile de işçilerin riayet etmesi gereken kurallar belirlenmektedir. Peki işçinin işyerinde siyaset yapması yasak mıdır?

Siyaset yapmaktan ne anlaşılması gerekir?

Bu yazının konusu olan siyaset yapma, belli bir siyasi partinin propagandasını işyerinde yapmak, bir siyasi partiye oy istemek ya da bir başka siyasi partiyi eleştirmek şeklinde anlaşılmalıdır. Yoksa, memleketin genel siyasi iklimi hakkında insanların düşüncelerini açıklaması bu yazının konusu değildir.

Siyaset yasaklanabilir mi?

Öncelikle ana mevzuatımız olan İş Kanununa bakalım. Burada, siyaset yapmanın işyerinde yasak olduğuna dair bir hüküm bulunmamaktadır. O halde iş sözleşmesine ve işyeri uygulama yönetmeliklerine bakmamız gerekir. Eğer iş sözleşmesinde, işyerinde siyaset yapılmayacağı açık bir şekilde yazılmışsa, bu durumda işçinin bu şartı kabul ederek işe girdiği varsayılır. Aynı şekilde, işyeri iç yönetmeliğinde siyaset yasağına dair açık bir hüküm varsa, bu kurala itiraz etmeyen işçi e artık siyaset yasağını kabul etmiş olacaktır. Bu işçiler için siyaset yapmanın yasak olduğunu söyleyebiliriz.

İşyerinde siyaset yapmak yasak mı?

Ne işçinin iş sözleşmesinde ne de işyeri uygulama talimatnamelerinde siyaset yapılmasına dair bir yasak yoksa ne olacaktır? Bu noktada, İş Kanununun genel hükümlerinin dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum.

Şöyle ki; siyaset yapmak başlı başına ayıp ya da hukuksuz bir iş değildir. Hatta teşvik edilen ve normal karşılanan bir davranıştır. O nedenle sadece siyaset yaptı diye hiçbir işçinin işten çıkarılamayacağı düşüncesindeyim. Özellikle işverenle aksi yönde bir siyasi düşünceye sahip olan işçi hakkında daha da dikkatli olunması gerektiği kanaatindeyim.

Siyaset yapan işçi işten kesinle çıkarılmaz mı?

Elbette çıkarılabilir. İşçinin siyaset yapması, aşağıda yazılı sonuçlardan birine sebep oluyorsa, bu işçinin iş akdi işveren tarafından haklı nedenle feshedilebilir?

İşçinin siyaset yapmak için mesai sürelerine uymaması

Siyaset yapan işçinin bu nedenle işini aksatması

İşçinin yaptığı siyasetin işyerine ya da işverene açık ve somut bir olumsuz etkisinin olması

SONUÇ

İşçinin salt siyaset yaptığı için haklı nedenle iş akdinin feshedilmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin siyaset yapması iş sözleşmesiyle ya da itiraz etmediği işyeri uygulama yönetmeliğiyle yasaklanmışsa işçi işyerinde siyaset yapamaz.

Ayrıca iş sözleşmesi ya da işyeri uygulama yönetmeliği hükümlerinden bağımsız olarak; işçinin işyerinde siyaset yapması işçinin işlerini aksatmasına sebep oluyorsa ya da bu davranışın işyerine veya işverene olumsuz bir etkisi oluyorsa; işçi haklı nedenle derhal işten çıkarılabilir. Böyle bir durumda işçinin kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı gibi önemli bir takım haklarını yitirebileceği de unutulmamalıdır.