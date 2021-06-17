İşçinin devamsızlığı haklı fesih nedeni mi?

İşçinin işe devamsızlığı, her durumda işverene haklı fesih imkanı vermez. Eğer, devamsızlık haklı bir nedene dayanıyorsa, işverenin böyle bir durumda, derhal ve haklı sebeple fesih imkanı bulunmamaktadır (Yargıtay 9. HD. 9.5.2008 tarihli, 2007/16956 Esas ve 2008/11983 Karar sayılı kararı)

İşe devamsızlığı haklı kılan nedenler nelerdir?

İşçinin hastalığı, aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı, işçinin tanıklık ve bilirkişilik yapması gibi hallerdir. Mazeretin ispatı noktasında, sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadığı sürece özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlara da değer verilmelidir.

Devamsızlık süresi, ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü ya da bir ayda üç işgünü olmadıkça, işverenin haklı fesih imkanı yoktur. Belirtilen işgünlerinde hiç çalışmamış olunması gerekir.Devamsızlık, işçinin işine devam etmemesi halidir.Yani işçi, İşyerine gittiği halde hiç çalışmıyorsa,böyle bir durumda devamsızlıkta bulunmuş sayılmaz. Buradaki durum daha farklı bir olay olup, İşçinin yapmakla yükümlü olduğu ödevleri hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi ayrı bir fesih nedeni olup, bu durumda 4857 Sayılı Kanun'un 25/II-h maddesi uyarınca değerlendirme yapılmalıdır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 01/06/2017 tarihli, 2017/4757 esas, 2017/9551 karar sayılı kararında bu konu tartışılmış olup, kararda özetle;

'...ispat yükü kendisinde olan davalı işverenin devamsızlık nedenine dayalı feshin haklı olduğunu kanıtlayamadığı, davacının işi kendisinin bıraktığına yönelik bir delil de sunulmadığı anlaşılmaktadır. Buna göre, Mahkemece davacının iş akdinin davalı işveren tarafından haksız şekilde feshedildiği kabul edilerek davacının ihbar tazminatı talebinin de hüküm altına alınması gerekir...'şeklinde ifade edilmiştir.