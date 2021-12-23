İşçilerin ücretleri 2022'de vergi dilimi nedeniyle düşmeye devam edecek mi?

Asgari ücret üzerinden alınan gelir vergisinin kaldırılması, işçi ücretleri üzerinden alınan vergilerle ilgili kafaların karışmasına neden oldu. Milyonlarca işçi şimdi gelecek yıl ücretinin vergi dilimine girip girmeyeceğini merak ediyor. İşte ayrıntılar:

Gelecek yıl ücretlerden kesilecek vergi oranlarını belirleyen tebliğ yayımlandı. Yüzde 15’lik ilk dilimin 32 bin TL’de kalması nedeniyle işçilerin yine yılın ikinci yarısından itibaren bir üst vergi dilimine girerek daha fazla vergi ödeyecek.Özetle, asgari ücretin üzerinde ücret alan işçilerin ücretleri yine vergi dilimine girecek.

Gelecek yıl ücretlerden kesilecek vergi oranlarını belirleyen tebliğ yayımlandı. Yüzde 15’lik ilk dilimin 32 bin TL’de kalması nedeniyle işçiler yine yılın ikinci yarısından itibaren bir üst vergi dilimine girerek daha fazla vergi ödeyecek.

32 BİN TL'Yİ AŞARSA MAAŞ KESİNTİSİ ARTACAK

Gelir vergisi genel tebliğine göre, bu yıl için 24 bin TL olan yüzde 15’lik ilk dilim, 32 bin TL’ye çıkarıldı. Buna göre yılbaşından itibaren ele geçen ücret 32 bin TL’yi aştığında yüzde 20 vergi kesilmeye başlanacak. Altında ise ödenecek vergi oranı yüzde 15 olacak.

Yüzde 27 gelir vergisine tabi gelir sınırı 130 bin TL’den 170 bin TL’ye, yüzde 35 gelir vergisine tabi gelir sınırı 650 bin TL’den 880 bin TL’ye yükseltildi. 650 bin TL ve üzeri gelirlerin tabi olduğu yüzde 40 gelir vergisi diliminde de gelir sınırı 880 bin ve üzeri olarak düzenlendi.

Tebliğle ayrıca, gelir vergisi ile kurumlar vergisi mükelleflerinden yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5’i oranında istisna edilen tutarın sınırı da 2 milyon TL olarak belirlendi.