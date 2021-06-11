İşçiler yıllık izne giderken yol izni alınabilir mi?

Çalışanlar, yıllık izin haklarını kullanacakları zaman gidecekleri yere giderken geçen sürenin izin haklarından eksilmesini istemiyor. Bu sebeple yol izni alıp alamayacağını merak eden işçiler, bunun kanunda yeri olup olmadığını da öğrenmek istiyor. Peki yıllık izne çıkan işçi yol izni alabilir mi, yol iznini hangi şartlarda talep edebilir?

YILLIK İZNE GİDERKEN YOL İZNİ ALMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

Yıllık ücretli izinlerini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam 4 güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorundadır.