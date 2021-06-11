işçi
işçi
0
kpss güncel
kpss güncel
0
esnaf destek
esnaf destek
0
evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
0
istifa
istifa
0
myk belgesi
myk belgesi
0
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0

İşçiler yıllık izne giderken yol izni alınabilir mi?

İşçiler yıllık izne giderken yol izni alınabilir mi?

İşçiler yıllık izne giderken yol izni alınabilir mi?
11 Haziran 2021 Cuma 16:39

Çalışanlar, yıllık izin haklarını kullanacakları zaman gidecekleri yere giderken geçen sürenin izin haklarından eksilmesini istemiyor. Bu sebeple yol izni alıp alamayacağını merak eden işçiler, bunun kanunda yeri olup olmadığını da öğrenmek istiyor. Peki yıllık izne çıkan işçi yol izni alabilir mi, yol iznini hangi şartlarda talep edebilir?

YILLIK İZNE GİDERKEN YOL İZNİ ALMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

Yıllık ücretli izinlerini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam 4 güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorundadır.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber