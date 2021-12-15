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İşçi ilave tediyelerin ödeme zamanı belli oldu

4d İşçi ilave tediyelerin ödemesi nezaman yapılacak? İşçi ilave tediye kaç lira

İşçi ilave tediyelerin ödeme zamanı belli oldu
15 Aralık 2021 Çarşamba 21:07

İlave tediye ne zaman ödenecek? İlave tediye ödeme tarihleri

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Bu yılın son taksiti için ödemeler aralık ayında yapılacak.

İlave tediyenin ne zaman yatacağı ile ilgili açıklama yapıldı. İlave tediye ödemeleri üç taksitle gerçekleştiriliyor. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Bu yılın son taksiti için ödemeler aralık ayında yapılacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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