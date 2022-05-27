İş-Kur 200 personel alacak! Lise mezunu olmak yeterli...

İş-Kur 111' güvenlik, 89 destek olmak üzere toplam 200 personel alacak!

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın ilanda belirtilen pozisyonlara göre 111 koruma ve güvenlik görevlisi ile 89 destek personeli (aşçı, temizlik görevlisi) olmak üzere toplam 200 sözleşmeli personel alınacaktır.

I. Genel Şartlar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2. Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

3. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

II. Özel Şartlar ve Açıklamalar

A) Koruma ve Güvenlik Personeli

1. Lise ve dengi okul mezunu olmak.

2. 2020 KPSS (B) grubu sınavından P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3. Son başvuru tarihinde, belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanması sırasında süresi dolmamış silahlı veya silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. (Not: Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartı veya Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasının tam ve okunaklı bir şekilde ön ve arka yüzlerinin ikisini birden Kariyer Kapısına yüklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

4. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.

5. Erkek Koruma ve Güvenlik Görevlisinin boyunun 170 cm'den, Kadın Koruma ve Güvenlik Görevlisinin boyunun ise 160 cm'den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

6. Gece ve gündüz iç-dış mekânda vardiyalı sistemde ve her türlü hava şartlarında çalışmaya engel durumu olmamak ve bu şartlarda çalışmayı kabul etmek.

B) Destek Personeli

Aşçı:

1. Lise ve dengi okulların aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olmak.

2. 2020 KPSS(B) grubu sınavından P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3. En az 3 yıl deneyime sahip olmak. (Bu deneyimi meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümünün Kariyer Kapısına yüklenmesi gerekmektedir.)

Temizlik Görevlisi:

1. Lise ve dengi okul mezunu olmak.

2. 2020 KPSS(B) grubu sınavından P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

III. Ortak Hükümler

1. Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir kurumca sözleşmeleri feshedilenlerin veya sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olması gerekmektedir.

2. Adayların tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olması gerekmektedir.

Başvuru yapan adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları ilgili kurumlardan Kurumumuz tarafından kontrol edilecektir.

3. Göreve başlatılanlar; sosyal güvenlik yönüyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklardır.

4. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

5. Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak. Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;

a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

c) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,

ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,

d) Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.)

6. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bunların atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

7. İlan edilen her pozisyon için, pozisyondaki kontenjan sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Yerleşen adaylardan göreve başlamadan önce istenecek belgelerin Kurumumuz internet adresinde yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen, çeşitli nedenlerle başlamayan ve yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde görevinden ayrılan adayların yerine yedek adaylardan atama yapılabilecektir.

8. Bu ilan çerçevesinde ataması yapılan adaylar, atandıkları birimlerde görevlendirilecektir.

9. İlanda bulunmayan hükümler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

10. 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 3 üncü maddesi gereğince, bu ilan kapsamında atanacak personelin karşılıklı ya da mazerete dayalı Kurum içi yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için en az bir yıl, mazeretsiz Kurum içi yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için en az üç yıl fiili çalışma şartı bulunmaktadır.

IV. Başvuru Yeri, Zamanı ve Şekli

1. Başvurular elektronik ortamda 25/05/2022-03/06/2022 tarihleri arasında alınacaktır.

2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden “Türkiye İş Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden başvurularını gerçekleştireceklerdir.

3. Adaylar sadece bir unvanda 3 birim tercihi yapabilecek olup birden fazla unvana yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. (Birim: Ankara Merkez, İl Müdürlükleri, Hizmet Merkezleri )

4. Süresi içerisinde yapılmayan ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks, şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

5. Adayların başvuru işlemini tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.

6. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adayların silahlı veya silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı ve önlü olarak “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

7. Aşçı pozisyonuna müracaat edecek adayların, aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olduklarına dair lise ve dengi okul diplomalarını kariyer kapısına yüklemeleri gerekmektedir.

V. Başvuruların Değerlendirilmesi, Nihai Sonuçların İlanı ve Yerleştirme İşlemi

1. Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri birimde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve nitelikleri dikkate alınarak her birim bazında KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle asil ve pozisyon sayısı kadar yedek olarak belirlenecektir.

2. Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

3. Asil adaylardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Adaylar KPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre tek bir pozisyon için asil veya yedek olarak belirlenecek olup diğer birimler için hak talebinde bulunamayacaklardır. Yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için herhangi bir hak teşkil etmemektedir. Yedek adaylardan yapılacak yerleştirme işlemleri de Kurumumuz www.iskur.gov.tr internet adresinden duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

4. Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden öğrenebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Kurumumuz www.iskur.gov.tr internet adresinden duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Kurumumuz internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

6. Hizmet Sözleşmesi imzalamaya davet edildiği halde 15 gün içerisinde atandığı birimde sözleşme imzalamayan ve/veya göreve başlamayan adaylar haklarını kaybedeceklerdir.

VI. İletişim:

Adaylar başvuru süreciyle ilgili Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Dairesi

Başkanlığı'nın aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bilgi alabileceklerdir.

Telefon: 0312 216 39 13 E-posta: aciktanatama@iskur.gov.tr