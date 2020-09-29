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İş Arayan Kişilere yönelik büyük soygunculuk Böyle tuzak görülmedi!

İş Arayan Kişilere yönelik büyük soygunculuk Böyle tuzak görülmedi!

İş Arayan Kişilere yönelik büyük soygunculuk Böyle tuzak görülmedi!
29 Eylül 2020 Salı 12:26

İş Arayan Kişilere yönelik büyük soygunculuk Böyle tuzak görülmedi!

    Mesajı defalarca aynı kişilere yollayarak içerisindeki linke tıklanılması isteniyor asıl o linke basınca tuzak tıkır tıkır işliyor oldukça dolgun bir maş ile işe başlatıldığınızı beyan ediyorlar ..Lütfen itibar etmeyelim gelen SMS'leri telefonumuzdan silelim

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