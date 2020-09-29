İş Arayan Kişilere yönelik büyük soygunculuk Böyle tuzak görülmedi!
İş Arayan Kişilere yönelik büyük soygunculuk Böyle tuzak görülmedi!
Mesajı defalarca aynı kişilere yollayarak içerisindeki linke tıklanılması isteniyor asıl o linke basınca tuzak tıkır tıkır işliyor oldukça dolgun bir maş ile işe başlatıldığınızı beyan ediyorlar ..Lütfen itibar etmeyelim gelen SMS'leri telefonumuzdan silelim
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