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İran, Türkiye'ye doğalgazı 10 gün süreyle kesecek

BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre İran'ın, Türkiye'ye sağladığı doğalgazı 10 günlüğüne keseceği açıklandı. Duyuruda tüketicinin kısıtlamadan etkilenmemesi için tüm önlemlerin alındığı da bildirildi.

İran, Türkiye'ye doğalgazı 10 gün süreyle kesecek
20 Ocak 2022 Perşembe 19:37

İran'ın Türkiye için doğalgazı 10 gün keseceği paniğinin üzerine BOTAŞ'tan açıklama geldi.

Doğalgazın kesintiye uğrayacağı yönündeki bilgiyle harekete geçen BOTAŞ, kesintinin arıza nedeniyle yaşandığını aktarıp, konuyu hassasiyetle takip ettiklerinin altını çizdi.

KESİNTİNİN NEDENİ 'ARIZA'

'Arıza' vurgusunun yapıldığı açıklamada, "Ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgazın, İran tarafındaki doğalgaz iletim hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle 20.01.2022 tarihinden itibaren 10 gün süre ile yapılmayacağı bildirilmiştir.

"KONU HASSASİYETLE TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir. Elektrik ve doğalgaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elekrtik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle, doğalgaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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