EYT2022
EYT2022
0
subat2022
subat2022
0
trafik cezaları
trafik cezaları
1
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0
sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
2
polis
polis
0
ocak ayı iş ilanları
ocak ayı iş ilanları
0
yemek molası
yemek molası
0
headline
headline
0

İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor

Son dakika: Enerji Bakanı Fatih Dönmez, İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılacağını açıkladı. Bakan Dönmez, ayrıca doğal gazda uygulanan kısıntının ise 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini ifade etti.

İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor
28 Ocak 2022 Cuma 20:21

İran'ın doğal gaz kesintisi yapması nedeniyle Organize Sanayi Bölgeleri'ne (OSB) yönelik uygulanan doğal gaz kısıtlaması ve elektrik kesintisi, üretimi vurdu. Bu gelişmenin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran'ın doğal gaz kesintisiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu

Bakan Dönmez, yaptığı açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması 29 Ocak itibariyle kaldırılarak son bulacak. Doğal gazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak'tan itibaren %40'tan %20'ye düşürülecek. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden ötürü teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan BOTAŞ, "İran'dan Türkiye'ye gaz arzı test amaçlı olarak sınırlı miktarda başladı." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'dan Türkiye'ye yönelik gaz akışının 10-15 gün içinde devam edeceğini, Türkiye'nin İran'a borcunun olmadığını söylemişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.