İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor

Son dakika: Enerji Bakanı Fatih Dönmez, İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılacağını açıkladı. Bakan Dönmez, ayrıca doğal gazda uygulanan kısıntının ise 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini ifade etti.

İran'ın doğal gaz kesintisi yapması nedeniyle Organize Sanayi Bölgeleri'ne (OSB) yönelik uygulanan doğal gaz kısıtlaması ve elektrik kesintisi, üretimi vurdu. Bu gelişmenin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran'ın doğal gaz kesintisiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu

DOĞAL GAZ KISINTISI 31 OCAK'TAN İTİBAREN YÜZDE 20'YE DÜŞÜRÜLECEK

Bakan Dönmez, yaptığı açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması 29 Ocak itibariyle kaldırılarak son bulacak. Doğal gazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak'tan itibaren %40'tan %20'ye düşürülecek. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden ötürü teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

TEST AMAÇLI GAZ AKIŞI BAŞLADI

Öte yandan BOTAŞ, "İran'dan Türkiye'ye gaz arzı test amaçlı olarak sınırlı miktarda başladı." açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN'DAN KESİNTİNİN BİTECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'dan Türkiye'ye yönelik gaz akışının 10-15 gün içinde devam edeceğini, Türkiye'nin İran'a borcunun olmadığını söylemişti.