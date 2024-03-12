İran destekli grup, İsrail'in en büyük havalimanını vurdu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere giren, ikinci turda ise Cumhur İttifakı saflarında yer alan Sinan Oğan, İYİ Parti Yerköy ilçesi belediye başkan adayı Ferhat Yılmaz'a destek için Yozgat'a geldi. Oğan konuşmasında, "Yereldeki liderliğine güvendiğim ve uzun yıllardır beraber dostluk yaptığım Ferhat Başkanımıza destek için buradayım. Lütfen bunu hiç kimse başka bir şeye yormasın" dedi.