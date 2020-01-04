İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, ABD'nin küstah eylemlerine karşı birlikte mücadele etme teklifinde bulundu., İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Türkiye'den Yardım İstedi, İran Türkiye'den yardım istedi, iran Amerika savaşı çıktı, İran Türkiye'ye Sığındı, Türkiye iran amerika savaşına girecek mi? Detaylar Haberde...
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Türkiye'den yardım istedi
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, ABD'nin küstah eylemlerine karşı birlikte mücadele etme teklifinde bulundu., İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Türkiye'den Yardım İstedi, İran Türkiye'den yardım istedi, iran Amerika savaşı çıktı, İran Türkiye'ye Sığındı, Türkiye iran amerika savaşına girecek mi? Detaylar Haberde...
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin, Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından Türkiye, İran, Irak ve ABD ile diplomasi trafiğine girdi.
RUHANİ: "ABD'YE BİRLİKTE KARŞI KOYALIM"
Bu kapsamda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreüşme yaptığı İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani, Erdoğan'a, 'ABD'nin küstah eylemlerine birlikte karşı koyma' çağrısı yaptı.
Ruhani'nin Erdoğan'a, "Saldırgan bir eyleme karşı sessizliğimiz, daha saldırgan eylemlere girişmek için daha fazla gözdağı verilmesine neden olabilir" dediği öğrenildi.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den, Erdoğan'a çağrı: “ABD'nin küstah eylemlerine birlikte karşı koyalım” İyide Ey İran ; Türkiye en zor zamanlarda bile, Size uygulanacak Ambargolara karşı çıkmış, Sizi yanlız bırakmamıştı. Peki karşılığında siz ne yaptınız?
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