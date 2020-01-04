İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Türkiye'den Yardım İstedi

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin, Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından Türkiye, İran, Irak ve ABD ile diplomasi trafiğine girdi.

RUHANİ: "ABD'YE BİRLİKTE KARŞI KOYALIM"

Bu kapsamda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreüşme yaptığı İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani, Erdoğan'a, 'ABD'nin küstah eylemlerine birlikte karşı koyma' çağrısı yaptı.

Ruhani'nin Erdoğan'a, "Saldırgan bir eyleme karşı sessizliğimiz, daha saldırgan eylemlere girişmek için daha fazla gözdağı verilmesine neden olabilir" dediği öğrenildi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den, Erdoğan'a çağrı: “ABD'nin küstah eylemlerine birlikte karşı koyalım” İyide Ey İran ; Türkiye en zor zamanlarda bile, Size uygulanacak Ambargolara karşı çıkmış, Sizi yanlız bırakmamıştı. Peki karşılığında siz ne yaptınız?

İran Cumhurbaşkanı Ruhani intikamını kendisi alsın! Daha bir kaç ay önce Kasım Süleymani’ye bağlı milisleri Türk askerinin karşına çıkaran Farslar ne Türkiye’nin ne de Türk Milletinin umurunda olmaz. Bağdadi neyse, Süleymani de odur ABD öldürdü diye ikisine de üzülecek değiliz