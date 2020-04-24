iRAN bugün neden oruç tutmadı?, oruç Ramazan hilali nedir?, İran'da Ramazan hilalinin görünmemesi nedeniyle, cumartesi günü oruç tutulacağı duyuruldu, Her sene Müslüman alemi ile Ramazan'a ayrı giren İran, bu sene de 1 gün geç girecek...

İran Bugün Oruç Tutmadı! İran'lılar Ramazan'a Bir Gün Geç Başlayacak İran'da Ramazan hilalinin görünmemesi nedeniyle, cumartesi günü oruç tutulacağı duyuruldu.

İran, geçen yıl da İslam dünyasının genelinden farklı olarak Ramazan'a bir gün geç başlamıştı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, ülke lideri Ali Hamaney'e bağlı Hilal Gözlemleme Birimi Yetkilisi Ali Rıza Muvahhidnejad, hilalin görünmemesi nedeniyle cumartesi gününün Ramazan'ın birinci günü olarak belirlendiğini ifade etti.

ŞİİLER İRAN'A UYUYOR

Irak ve Lübnan gibi ülkelerde yer alan Şiiler de, Ramazan'ın başlangıcı konusunda İran'a uyuyor. Irak'ta da, Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Ramazan ayının ilk gününün cumartesi olarak belirlendiği ifade edilmişti.

Lübnan'daki Şiilerin dini mercisi konumundaki Yüksek Şii İslam Konseyi, Ramazan'ın ilk gününün cumartesi olduğunu açıklamıştı.

TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©