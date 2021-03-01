İpekyolu belediyesi belediyecilikle ilgili o kadar bölüm varken bu bölümleri tercih etti

Van ili İpekyolu Belediyesi, yerel yönetimlerle ilgili o kadar bölüm mezunu varken, fen edebiyat, güzel sanatlar gibi bölüm mezunlarına başvuru hakkı tanıyan ilan yayımladı
Van İpekyolu Belediyesi 19 Şubat'ta yayımladığı ilanla 30 zabıta memuru alacağını duyurdu. Başvurular geçen hafta alındı.
Ancak yerel yönetimlerle ilgili "Yerel yönetimler", "Mahalli idareler", "Mahalli idareler (zabıta)" gibi bölüm mezunları olmasına rağmen Güzel Sanatlar Fakültesi gibi zabıta memurluğuyla hiç ilgisi olmayan bölümlere başvuru hakkı tanıdı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının insiyatif alarak ilanı iptal ettirmesi uygun olacaktır. İlanın iptal edilmemesi halinde, yerel yönetim bölümü mezunlarının da durumu Kamu Denetçiliği Kurumuna iletmesi uygun olacaktır..