İnternetten alışveriş yaptı soluğu emniyette aldı!

internetten tam 2000 tl oyun konsolu alan batmanlı vatandaşımız paket gelince bakın ne yaptı

Batmanda yaşayan bir vatandaşımız, internet üzerinden bir oyun konsolu almaya karar verdi.Sıfır oyun konsolarının fiyatlarının çok yüksek olması,onu sosyal medya da 2.el bir konsol almaya itti.

Sosyal medya da gezinirken 2000 tl uygun bir fiyatla oyun konsolunun satıldığını gören Batman'lı genç,satıcı ile temasa geçti ve konsolu satın aldı.

SATICI KARGO TAKİP NUMARASINI GÖNDERİNCE,BATMANLI VATANDAŞ DA HESABINA 2 BİN LİRAYI GÖNDERDİ

Dolandırıcı, vatandaşımızı kandırma amaçlı kargo takip numarasını gönderdi.Takip numarasını ilgili kargo şirketinden kontrol eden Batmanlı vatandaşımız , dolandırıcının hesabına 2000 TL yi gönderdi. Başından geçenleri anlatan Veysel Erten, internet üzerinden ikinci el oyun konsolu almak istediği için siteye girdiğini söyledi. Erten, "Alışveriş sitesinde Uğur Veysel M. isimli kişiyle irtibata geçtim. Şahısla konuştum mesajlaştım, 2 bin liraya anlaştık. Şahıs bana iban numarasını attı, kargoya takip numarası girdiği gibi bana ürünün ücretini atmamı istedi. Ben de kargo takip numarası sisteme girdiği gibi şahısa parayı gönderdim.

10 LİRALIK KASE GELDİ!

3 gün sonra Hamza Akın adına kargom geldi. Benim 2 bin lira gönderdiğim ücret karşısında oyun konsolu gelmesi gerekirken 5 adet kase tabak geldi. Mağdurum ve şikayetçiyim Uğur Veysel M. adlı kişiden. Şahısı arıyorum telefonlarıma cevap vermiyor. Şahısla ilgili yerlere şikayete bulundum lakin sürecin biraz uzayacağını söylediler ama ben benim gibi başka insanların mağdur olmamasının istiyorum. Bu sürecin hızlanmasını istiyorum. Benim gibi başkaları mağdur olmasın" dedi.

Kamusaati.com'dan uyarı:

Özellikle Facebook gruplarında,Facebook sponsorlu reklamlarr vererek vatandaşı kandırmaya,dolandırmaya yönelik bir çok eylem gerçekleşiyor.Özellikle gruplarda paylaşılan satış ilanlarına dikkat etmenizi öneririm.

Daha önce alışveriş yaptığınız birinden yine alışveriş yapmaya özen gösterin

Ucuz,uygun fiyat diye sizi kandırlamalarına izin vermeyin

Eğer sosyal medya üzerinden alışveriş yapacaksanız mutlaka KAPIDA ÖDEMELİ isteyin siparişinizi.Kapıda ürünü kontrol edip ödemesini gelen kargocuya yapabilirsiniz.Kapıda ödeme olmaz diyen bir satıcı muhtemelen dolandırıcıdır.

Eğer bir e-ticaret sitesinden alışveriş yapacak iseniz mutlaka internetten o firmayı araştırın.Hakkında ne yorumlar,şikayetler yapılmış araştırın.

Sosyal medya da alışveriş den sonra dolandırıldı iseniz mutlaka o kişinin telefon numarasını,kimliğini gruplarda ifşa edin ki bir daha dolandırma riski azalsın

KAYNAK: İHA