İnternette en çok bu aratılıyor! Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili şaşırtan gerçekler

YouTube kanalında yayınladığı videolar ve ortaya attığı iddialarla son haftaların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sedat Peker'in özel hayatı da merak edilmeye başlandı.

CEZAEVİNDE DOĞAN AŞK

Aslen Rizeli olan Peker, 1971 yılında Sakarya'da doğdu. İlk evliliğini 2001 yılında sonlandıran Peker, hayatının aşkı Özge Peker'le ise cezaevinde tanıştı. 2008'de Kandıra Cezaevi'nde hapis yattığı sırada Avukat Özge Yılmaz ile birlikte olmaya başlayan Peker, bir süre sonra baba olacağını öğrendi. Bu gelişme sonrasında ikilinin cezaevinde birlikte olduğu anlaşıldı. İkili cezaevinde nikah kıydı, bu birliktelikten ilk çocukları Boğaçhan Talha Peker dünyaya geldi.

HAPİSTEN ÇIKTIKTAN SONRA DÜĞÜN YAPTILAR

Peker'in tahliye olmasından sonra çift için başka bir dönem başladı. Çift, hapishanede başlayan evliliklerini, 2015 yılında Esma Sultan Yalısı'nda birçok ünlü ismin ve siyasinin davetli olduğu bir düğünle taçlandırdı. Peker çiftinin daha sonra iki kız çocuğu oldu.

"ÖZGE CEHENNEME GİTSEM BİLE PEŞİMDEN GELİR"

Peker, bir röportajında Silivri Cezavi'nde yatarken kardan yolların kapandığı bir gün gardiyanların kendisine 'Boşuna bekleme, bugün seni kimse ziyarete gelmez' dediklerini anlattı. Sedat Peker ise görüşe çıkıp beklemek istediğini söylemiş ve 10 dakika sonra eşi Özge'nin ziyarete geldiğini gören gardiyanlar şaşırmış. Peker ise bu durumu şöyle anlatmış: "Cezaevi için özgür insanlar orası cehennem diyorlar ya eşim 10 senedir her gün bu cehenneme geliyor. Ancak ben şundan bile eminim ki bırakın cezaevini ben gerçek cehenneme bir gün gidersem eşimin sorgusuz olarak her ne pahasına olursa olsun oraya bile geleceğini biliyorum."

Kaynak: Snob Magazin