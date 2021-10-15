resmi tatiller
resmi tatiller
0
ekimpersonel
ekimpersonel
0
uyar
uyar
0
0
0
askeri personel
askeri personel
0
yıllık izin
yıllık izin
0
0
0
kpss2021
kpss2021
0
iş kanunu
iş kanunu
0
işçi
işçi
0

İnternet üzerinden kazançlara vergi geldi

İnternet üzerinden kazanç sağlayan kişiler, sosyal medya üzerinden aldıkları reklamlar için yüzde 15 stopaj vergisi ödeyecek.

İnternet üzerinden kazançlara vergi geldi
15 Ekim 2021 Cuma 11:47

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Buna göre binlerce esnaf vergiden muhaf hale gelirken, sosyal medya üzerinden para kazanan içerik üreticilerinin kazançları vergilendirildi.

İNTERNET KAZANCINA STOPAJ GELİYOR

Yeni düzenlemeye göre sosyal medya içerik üreticileri, aldıkları reklamlar için yüzde 15 stopaj vergisi ödeyecek.

Yasayla elektronik ortamda vergi uygulamaları da genişletiliyor.

Vergi Usul Kanunu'na "elektronik defter beratı" ve "elektronik muhasebe fişi" tanımları ekleniyor. Yeni düzenlemede defter tutma zorunluluğu kaldırıldı.

Mükelleflere, defter ve belgelerini elektronik ortamda sunma imkanı sağlandı.

Sosyal medya platformlarında ders verenler, yemek programı yapanlar, belli bir izleyici sayısına ulaşanlar izlenecek.

Google veya YouTube tarafından ödeme yapılanlardan, bu ödemenin vergisi alınacak.

SOSYAL İÇERİKLERE MUAFİYET

Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası getirilecek. Buna göre, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar, gelir vergisinden istisna tutulacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber