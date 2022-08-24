İnternet üzerinden alınan ürünler koşulsuz iade edilemeyecek

Kyk yurt başvurusu nasıl yapılır?, Kyk yurt başvurusu için gerekli belgeler, Kyk yurt ücretlerş kaç lira?, Kyk yurt ücretleri belli oldu mu?, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurt başvuru kayıtlarının an itibarıyla başladığını, sürecin pazar akşamı son bulacağını açıkladı.