İnstagram Hesap Kime Ait Bulunabilir Mi?, Facebook Fake Hesap Nasıl Bulunur, Uygulaması?

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İnstagram Fake (Sahte) Hesap Kime Ait Olduğunu Bulma

Instagram fake hesap bulma Instagram’da kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan birisidir. Instagram uygulamasının yaygın olarak kullanılması ile fake hesap kullanan kullanıcılar da artmıştır. Kullanıcılar özellikle kendi hesaplarını kullanmadan başka bir hesaptan bir profili takip etmek istediklerinde fake hesap kullanırlar.

Birçok farklı amaçla fake hesap kullanılır. Fake hesabın anlamı sahte hesaptır. Yani kullanan kişinin kendi gerçek profilini kullanmadan başka bir profil oluşturarak edindiği hesaptır. Fake hesaplar gerçek kullanıcı özellikleri barındırmaz. Örneğin Fake hesap kullanan bir erkek kullanıcı kullandığı fake hesap üzerinden bir kadın profili yaratarak sahte bir profil oluşturabilir.

İnstagram Fake Hesap Kime Ait Bulunabilir Mi?

Instgaram uygulamasında birçok kullanıcı fake yani sahte hesaplarla karşılaşabilir. Merak edilen ise bu sahte hesapların gerçekte kime ait olduğunun bulunup bulunamayacağıdır. Instagram fake hesap kime ait olduğu bulunabilir.

Instagram fake hesap bulma uygulaması adı altında birçok uygulama da bulunur. Fakat yapılacak bazı işlemlerle fake hesabın sahibini bulmam mümkündür. Fake hesap kimin olduğunu bulmak için bir uygulama kullanmaya gerek yoktur. Hiçbir uygulama kullanmadan aşağıdaki işlem basamakları uygulanarak bulunabilir.

İnstagram Fake Hesap Kime Ait Olduğunu Bulma Yöntemi

Instagram fake hesap kime ait olduğunu bulmanın yöntemi basittir. Birkaç işlem basamağını uygulayarak kullanıcılar karşılarına çıkan sahte bir hesabın kime ait olduğunu bulabilir. Instagram’da aşağıdaki adımlar izlenerek fake hesap kimin bulunur:

İlk önce giriş yapılacak olan sayfada şifremi unuttum seçeneğine tıklanır.

Açılan ekrandaki kullanıcı adı kısmına kime ait olduğu öğrenilmek istenen sahte hesabın kullanıcı ismi yazılır.

Daha sonra ekranda şifre yenileme işleminin gerçekleşmesi için bu adrese bir bağlantı yollandığına dair bir mesaj oluşur.

Bu mesajda bağlantı gönderilen mail adresinin tamamı gösterilmez. Instagram kendi gizlilik kurallarına göre bu mail adresinin başından ve sonundan bazı karakterleri gösterir. Eğer sahte hesabın kime ait olduğuna dair bir fikir varsa bu mail adresi sahibi o kişi mi kıyaslama yapılabilir. Eğer mail adresleri uyuyorsa sahte hesap sahibi büyük ihtimalle tahmin edilen kişidir.

Sahte hesabı açıp kullanan kişi eğer bu sahte hesabı sahte bir mail adresi alarak oluşturduysa ne yazık ki kim olduğunu öğrenmek oldukça zorlaşır.

İnstagram Fake Hesap Kime Ait Bulunamadığı Durumlar

Instagram fake hesap kime ait bulunamayabilir. Yukarıda anlatılan işlem basamaklarında yabancı bir mail adresi çıktığında bu sahte hesabın kime ait olduğunu bulmak oldukça zordur. Bu yöntem genellikle sahte hesap sahibinin kim olduğunun tahmin edildiği durumlarda işe yarar. Bu yöntemi kullanarak çıkan mail adresi sahte hesap açtığı düşünülen kişinin kullandığı mail adresi ile karşılaştırılır. Eğer mail adresleri içerisindeki karakterler tutuyor ise sahte hesabın kimin açtığı bulunulabilir.

Kullanıcılar genellikle kullandıkları mail adresleri ile kendi Instagram hesaplarını açarlar. Sahte hesap açan kişiler sahte hesabı açabilmek için sahte bir mail adresi alabilirler. Bu gibi durumlarda fake hesabın kime ait olduğu bulunamayabilir.

İnstagram Fake Hesap ile Karşılaşıldığında Ne Yapılır?

Instgaram kullanıcılarının çok sık karşılaştığı hesaplar sahte hesaplardır. Birçok kullanıcı sahte hesaplar tarafından takip edilir ya da bu hesaplardan mesaj alır. Sahte hesapların en çok kime ait olduğu merak edilir. Fakat öncelikle yapılması gereken bu hesapların şikayet edilmesidir.

Fake hesapla karşılaşan bir Instagram kullanıcısı fake olduğunu düşündüğü şikayet etmesi en sağlıklı yapılacak şeydir. Sahte olduğu düşünülen hesabın şikayet edilmesi bu hesabın Instagram uygulamasına bildirilmesi anlamına gelir. Instagram bu şikayetler doğrultusunda sahte hesapları tespit edebilir. Sahte hesaplar böylece kullandıkları başka kişilerin profilleri ile Instagram uygulamasını kullanmaya devam edemez.

Instagram fake hesap bulma ile ilgili şikayet aldığında hesabı direk kapatmaz. Şikayet edilen sayfaları gözden geçirir. Birden fazla şikayet alması durumunda hesap incelenir. Sahte olduğu tespit edilen hesaplar kapatılır. Bu sebeple Instagram kullanıcıları sahte bir hesapla karşılaştıklarında önce bu hesabı şikayet ederler.

Kullanıcı Kendi Adına Açılmış Fake Hesap Şikayet Etme

Instagram kullanıcısı kendi adına açılmış sahte hesap ile karşılaşırsa Instagram ile iletişime geçmesi tavsiye edilir. Instagram’a “benim adıma sahte hesap açılmış” şeklinde bir iletide bulunmak yeterlidir. Sahte hesabın bildirilmesi önemlidir. Kendi adına açılmış sahte bir hesapla karşılaşan Instagram kullanıcıları mutlaka bu sahte hesabı Instagram uygulamasına bildirir.

Instagram bu gibi durumlarda ileti gelen kullanıcıya şikayet formu yollar. Bu şikayet formu doğru şekilde doldurulup Instagram uygulamasına iletilir. Instagram kullanıcılarına kısa sürede geri dönüş sağlar. Bu geri dönüş içerisinde kullanıcılara adlarına açılmış bir sahte hesap olup olmadığı da bildirilir. Kullanıcı adına açılmış bir sahte hesap olduğu anlaşılırsa bu hesap Instagram tarafından kapatılır.

İnstagram Fake Hesap Telefondan Tespit Edilebilir Mi?

Instagram fake hesap telefondan tespit etmek olanaksızdır. Sahte hesap açanlar genellikle telefon numarası ile bu hesapları açmazlar. Telefon numarası ile sahte hesap açmak çok kolay tespit edilebileceği için sahte hesap açan kişiler genellikle mail adresi kullanır. Kullanılan mail adreslerini de kolay tespit edilememesi için sahte mail adresleri üzerinden yaparlar.

Instagram uygulamasında da birçok uygulama da olduğu gibi çok yaygın sahte hesaplar dolaşır. Bu hesaplar bazen kendi hesabı üzerinden takip etmek istemedikleri kişileri sahte hesaplarla takip edebilmek için açılır. Bazı durumlarda sahte hesaplar dolandırıcılara da ait olabilir. Her durumda sahte Instagram hesabı ile karşılaşıldığında şikayet edilmelidir. Bu hesabın kime ait olduğu bulunmak istendiğinde yukarıda anlatılan yöntem çoğu zaman işe yarardır.

Bazı durumlarda ise sahte hesapların kime ait oldukları bulunamaz. Kime ait oldukları bilinse de bilinmese de şikayet edilip bildirilmeleri önemlidir. Instagram gelen sahte hesap şikayetlerini değerlendirir. Kullanıcılar kendi adlarına sahte bir hesap açıldığını görürlerse mutlaka bu durumu Instagram’ a bildirirler. Instagram bu gibi durumlarda kısa sürede iletişime geçip durumu takip eder.

Instagram fake hesap bulma yukarıda anlatılan yöntemler mümkündür ama her zaman sonuç vermeyebilir. Instagram kullanıcılarına fake hesaplarla karşılaştıklarında veya bu şekilde şüphe ettikleri hesaplardan mesaj aldıklarında dikkatli olmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların bu gibi hesaplarla kişisel bilgi paylaşımında bulunması sakıncalı olabilir. Özellikle mal varlıkları kişisel şifreleri ile ilgili hiçbir bilgi paylaşımı yapmamaları önerilir.