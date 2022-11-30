İnstagram'da neden bahis reklamları ya da uçuk paralar kazandıracağını söyleyen danışmanlar çıkmaya başladı

İnstagram'da İNSANLARI NASIL DOLANDIRIYORLAR?, İnstagram'da son dönemlerde olağan dışı olarak sponsorlu şekilde bahis reklamları ya da uçuk paralar kazandıracağını söyleyen danışmanlar çıkmaya başladı.

Trafiğe göre çıkıyor eleştirilerine ise sınırlı ve rutin şekilde kullanmaya devam ettiğimi söyleyebilirim. Dikkatimi çeken diğer husus da bu tarz sayfaların da çoğalması. Sahte şekilde müşteri yorumları ve sahte para fotoğrafları ile insanları ağa çekmeye çalışıp, üç kuruş birikimi olan insanların da bu birikimlerini almaya uğraşıyorlar.



Son dönemde artmasının ana nedeni ise belirsizlik, kocaman bir belirsizlik. Geleceğe dair, enflasyona dair belirsizlik insanları umutsuzluğa daha çok sevk ettiği için bu tarz dolandırıcılıklara daha sık rastlıyoruz. Kısa yoldan zengin olmaya çalışanlar hep vardı ama bu artış sosyolojik açıdan da bizlere çok şey anlatıyor sanki!

Aman Bahis dolandırıcılarına dikkat! Mağdurlar her geçen gün artıyor…

Sosyal medyada bugünlerde giderek artan bir tehdit var: Bahis dolandırıcıları… Borcu olanları ve kolay yoldan çok para kazanmak isteyenleri hedef alan bu dolandırıcılar birden fazla yöntem ile insanları mağdur ediyor. Hangi yöntemleri kullanıyorlar, mağdur olmamak için nelere dikkat etmelisiniz? İşte detaylar...

Yasa dışı bahis dolandırıcıları ve mağdurlar her geçen gün artıyor. Sosyal medyada sözde güvenilir olan sayfalarda yapılan paylaşımlar ve tanınmış kişilerin yaptığı reklamlarla daha çok kişi bu batağa düşüyor.

İnstagram'da İNSANLARI NASIL DOLANDIRIYORLAR?

Bahis dolandırıcıları pek çok farklı yöntem kullanıyor ama en çok başvurulan iki yol var. Bunlardan ilki parayla satılan kuponlar. Burada dolandırıcılar şikeli maçlar olduğunu ve kesin kazandıracağını iddia ettikleri kuponları satıyor. Satın alan kişi yasal bir bahis sitesine kuponu girdiğinde korkulan oluyor ve kupon geçersiz çıkıyor. Kişi dolandırıldığını anladığı esnada dolandırıcılar tüm hesapları kapatıyor ve sırra kadem basıyor.