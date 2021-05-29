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İnsanlığımızdan utandık! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti

İstanbul'da bir markette kaydedilen görüntüler, izleyenleri isyan ettirdi. Markette alışveriş yapıyor gibi görünen bir şahıs, o sırada küçük bir kız çocuğuna yanaşarak elle istismarda bulunuyor.

İnsanlığımızdan utandık! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti
29 Mayıs 2021 Cumartesi 10:34

Küçükçekmece'de çekildiği iddia edilen görüntülerde, markette bir kız çocuğunun istismara uğradığı görülüyor.

YAKLAŞIP İSTİSMARDA BULUNDU

Bir süpermarketin kamerasında yer alan görüntülerde, alışveriş yapıyormuş gibi yapan bir sapık, yavaşça reyonlarda ürün bakan iki kız çocuğuna yaklaşıyor. Bu sırada kolunu indirip yavaşça çocuklardan birine yanaşan şahıs, kız çocuğuna istismarda bulundu.

İRKİLEREK GERİ KAÇTI

Söz konusu videoda, kız çocuğunun o anlarda irkilip bir adım geri attığı yer alıyor. Çocuk, korku ile adama bakarken sapığın ise hiçbir şey olmamış gibi reyondan ürün bakmaya devam ettiği görülüyor.

İnsanlığımızdan utandık! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti


Kaynak: Kamu Saati Özel
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