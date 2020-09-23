iNSANLIĞIMIZA SAHİP ÇIKALIM BUNA TEPKİSİZ KALMAYALIM

Tecavüze uğrayan çocuğun anüs deliği hem öne, hem arkaya doğru olmak üzere iki ayrı yönde yırtılmış.

Bağırsaklar da yırtılmış ve dışkı ile tecavüzcünün spermleri karın boşluğuna akarak tüm iç organları iltihaplandırmış.

Saatler süren iki ayrı ameliyatla 60 küsur iç dikiş, 20 küsur dış dikiş atılarak çocuk ancak oturabilir hale getirilmiş.

Dikişleri patlatmadan dışkılayabilsin diye yalnızca sıvı gıdalarla besleniyor ve dışkısının katılaşmasını engellemek için sürekli müshil veriliyor;

dolayısı ile vücutta besin yetersizliği ve sıvı kaybı var.

Ayrıca kendi dışkısının ve tecavüzcünün sperminin iç organlarda oluşturduğu iltihabın giderilmesi için kullanılan antibiyotikler yüzünden karaciğeri hasar görmüş.

İdrar kesesi aşırı basınçtan tahriş olmuş, çocuk sürekli kan işiyor.

Ağzı kapatılan çocuğun kendi çığlığının basıncından kulak zarı patlamış.

Çocuk tanımadığı birini görünce;

kolundaki serumları koparma pahasına, dikişlerini patlatma pahasına hastanedeki yatağından aşağı atlayıp yatağın altına saklanmaya çalışıyor.

Ve yetkililer buna sadece “ÇOCUK İSTİSMARI” diyor..

Bu “istismar” falan değildir.

Bu düpedüz insanlık dışı, kasıtlı vahşettir..

Kelimelerle oynayıp bu iğrençliği basitleştirmeyin!!”

Belki yazının içeriğinde kullanılanlardan ötürü ve bizzat içeriğinden ötürü iğrenebilirsiniz belki de lakin bunların hepsi gerçek.

Bu vahşetin, insanlık dışı mahlukatların yaptığı bu kasıtlı vahşetin sonucu bunlar oluyor.

Bunu paylaşmak istiyorum ki herhangi birisinin bile aklından en ufak bir şey geçmesin bununla ilgili.

Bunu paylaşıyorum ki sizler gördüğünüzde bunu hafife alıp geçmeyin, tepkileriniz alışmasın, bu yıkıcı olur çünkü.

En başta insanlığınız da.

Bunu paylaşıyorum ki olur da bir yerlerde yardıma ihtiyacı olan bir çocuk görürseniz, yardım etmekten geri durmayın, bakıp ta geçip gitmeyin.

Ne olur insanlığınıza sahip çıkın..!