İnsanları Sömüren Bankalara BDDK Artık Dur Dedi

Düzenleme kurulu ile Merkez Bankası, banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlarda düzenleme yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ticari ve müşteriler ile ilgili tebliğ ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) tüketiciler ile ilgili değişikliği, Resmi gazete üzerinden yayınlandı.

Yeni düzenlemeye göre, bankalarda kurumsal müşterilerden talep edilen hesap işletim ücreti ve hesap açılış ücreti yok edildi .

EFT işlem ücretlerinde , hem kurumsal hem de bireysel müşteriler için maksimum ücret sınırı geldi.

Bin TL altındaki EFT işlemleri 6 ile 67 TL'den 1 ila 5 TL arasına indirim yapıldı.

Bin TL ile 50 bin TL tutarlarında EFT işlem ücreti ise 2 TL ile 10 TL arasında bulunmakta .

50 bin TL ve üst limit işlemleri için bu sınırlar sırasıyla 25 TL, 50 TL ve 100 TL şeklinde hayata geçirilecek .

Kurumsal müşterilerden bankaların talep edeceği her ürün için ücret sayısı, masraf ve komisyonların adedi 2 bin 400’den 51 adede, bireysel müşteriler için 20’den 16’ya kadar düşürüldü.

BDDK 2014 senesi itibariyle de finansal tüketicilerden talep edilen ücret ve komisyonları 20 adet olarak sınırlandırmıştı. Uygulamadan önce herhangi bir sınır yoktu müşteriler her ürüne ücret ödemek zorunda idi.

Ticari kredilerde şuan yüzde 2-6 oranında belirlenen erken kapama tutarı yeni tebliğ ile kalan aylık ödeme 2 yıla kadar olanlarda yüzde 1’ oranına vadesi 2 yıldan uzun olanlarda ise yüzde 2’ye azaltıldı.

Kurumsal kimliği olan patronlara verilen kredi kartları için yüzde 3-4 seviyelerinde olan nakit avans komisyonu yüzde 1 ile sınırlandırıldı. Bu oran finansal tüketiciler için de en fazla yüzde 1 olarak belirlendi.

Ticari kredi kartlarında kullanım ücreti kart yenileme ücreti için de herhangi bir sınır getirilmedi. Bireysel Müşteriler için ise kayıp, çalıntı acil durum riskli işlemler de benzeri sebeplerle sene de iki kez e kadar kart yenileme adı altındaki o ödenek te kaldırıldı. Bir sene içerisinde iki kez den daha fazla kart yenileme durumunda da sadece kart maliyeti talep edilecek

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