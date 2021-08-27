İngiltere 7 ülkeyi 'yeşil' listeye alırken, Türkiye'yi 'kırmızı' listede bıraktı

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Covid-19'a karşı önlem olarak oluşturduğu seyahat listesini güncelleyerek, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Lihtenştayn, Litvanya, İsviçre ve Azor Adaları’nın "güvenli" ülkelerin bulunduğu yeşil listeye alındığını duyurdu. İngiliz basınına göre sarı listeye alınması beklenen Türkiye ise, kırmızı listede kalmaya devam etti.

İngiltere hükümetinin Covid-19'a karşı önlem olarak oluşturduğu seyahat listesi bugün güncellendi. İngiltere Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Lihtenştayn, Litvanya, İsviçre ve Azor Adaları'nın bulunduğu 7 ülkenin "güvenli" ülkelerin bulunduğu yeşil listeye alındığı duyuruldu. Bakanlık, söz konusu ülkelerden 30 Ağustos 04.00'ten itibaren yeşil liste kurallarının uygulanacağını belirtti.

İngiltere hükümetinin belirlediği kurallara göre, yeşil listede bulunan ülkeden İngiltere'ye gelen kişilerin karantina uygulama zorunluluğu bulunmuyor. Yeşil listeden gelen kişilerin İngiltere'ye varmadan önce negatif sonuçlu Covid-19 testi sunmaları ve İngiltere'ye varışlarının 2'nci gününde de yeniden test olmaları gerekiyor.

Kırmızı listeye 2 ülke daha eklendi

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Tayland ve Karadağ'ın sarı listeden kırmızı listeye alındığını duyurarak, Tayland ve Karadağ'ın artan vaka oranlarından ve bu ülkelerden seyahatlerin Birleşik Krallık halkının sağlığı için risk oluşturacağı nedeniyle kırmızı listeye alındığını belirtti.

Sarı listede olan ülkeden İngiltere'ye gelenlerin otel karantinası uygulama şartı bulunmazken, kırmızı listede bulunan ülkelerin 10 gün otel karantinası uygulamaları gerekiyor. Bu ülkelerden gelen kişilerin otel masraflarını kendilerinin karşılaması ve bu uygulama için kişi başı 2 bin 285 pound ödemesi gerekiyor.

Türkiye kırmızı listede kaldı

Mayıs ayından bu yana "yüksek riskli" ülkelerin bulunduğu kırmızı listede yer alan Türkiye, sarı listeye geçeceğine yönelik haberlerle ülkede gündem olmuştu. İngiltere basını, Ulaştırma Bakanlığı'nın duyurusundan günler önce, İngiliz turistler tarafından en çok tercih edilen yurtdışı destinasyonları arasında yer alan Türkiye'nin sarı listeye taşınacağını öngörmüştü.

Bakanlık tarafından yapılan güncelleme ile Türkiye'nin kırmızı listede kalmaya devam ettiği belirtildi. Seyahat güncellemesi ile kırmızı listede bulunan hiçbir ülke sarı listeye taşımazken, Tayland ve Karadağ'ın da eklenmesiyle toplamda 62 ülke kırmızı listede yer alıyor.