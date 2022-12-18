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İngilizler Erdoğan karşıtı algılara devam ediyor ERDOĞAN'IN SEÇİLMESİNİ İSTEMİYOR

İngiliz gazetesi, mevcut iktidara karşı muhalefetin gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde birleşmesi gerektiğini savundu.

İngilizler Erdoğan karşıtı algılara devam ediyor ERDOĞAN'IN SEÇİLMESİNİ İSTEMİYOR
Kamusaati
Kamusaati
18 Aralık 2022 Pazar 19:50

Türkiye'de siyaset sahnesi, 2023 seçimlerine aylar kala ısınmaya başladı.

Gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleriyle ilgili İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, dikkat çeken ifadelerin yer aldığı bir analize imza attı.

Dikkat çeken Erdoğan ve 2023 yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetinin hedef alındığı görüş yazısında, "Erdoğan, bir dönem daha göreve gelmeyi hak etmiyor" şeklinde algı operasyonu yapıldı.

Satır aralarında muhalefete peş peşe çağrıların yapıldığı söz konusu analizde şöyle denildi:

"HDP desteği olmadan çoğunluğu elde edemezler"

"Ana muhalefetteki CHP'nin halihazırda cumhurbaşkanlığına aday olmayı planlayan bir ulusal lideri (Kemal Kılıçdaroğlu) var. Altı partili muhalefet ittifakı, kimi destekleyeceği konusunda bölünmüş durumda." denildi.

Yakın tarihli bir anketin, muhalefet bloğunun TBMM'de HDP desteği olmadan çoğunluğu elde edemeyeceğini gösterdiği belirtildi.

"Muhalefet, yenmek için birleşmeli"

2023 seçimlerini muhalefetin kazanması gerektiğini savunan gazete, "Muhalefet, onu sandıkta yenmek için birleşmeli." diye yazdı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine yönelik yeni operasyon sinyali verdiği kaydedilerek, "Ankara, Kıbrıs ve Yunanistan'a yönelik saldırgan tavır takınıyor. AB'ye katılım umutları iç karartıcı." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin, ayrıca Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvuruları için pazarlığını sürdürdüğü de anımsatıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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